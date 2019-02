Er ist zurück – Fritze Bollmann angelt wieder!

Herrmann

Brandenburg Eine Brandenburger Kultfigur ist im Theaterstück „Fritzes Wiederkehr“ auferstanden. Fritze Bollmann rudert nun wieder über den Beetzsee – dank dem Brandenburger Autor, Regisseur und Schauspieler Ilja Hübner. Auf die Bühne bringen es Nadin Fröhnel, Petra Görlich, Leona Henß, Ines Holler, Michael Hahne, Christian Heise, Thomas Leopold – das Ensemble der Brandenburger Bürgerbühne. Ganz anders als bei seinem letzten Stück „Jacke wie Hose“ zeigte sich das Bürgertheater von seiner komischen Seite, bot leichte Unterhaltung. Die Story ist schnell erzählt. Fritze Bollmann (Christian Heise) schaut sehnsüchtig vom Himmel auf die Stadt Brandenburg hinunter. Er ist gelangweilt und wünscht sich, noch einmal eine Angel in den Beetzsee halten zu können. Mit einem Engel als Fürsprecher gelingt es Fritze, seinem Chef, alias Gott, von seinem Unterfangen zu überzeugen. Er darf noch einmal für eine Woche in seine alte Heimatstadt. Einzige Bedingung: kein Alkohol. Nach und nach entwickelte sich so eine kurzweilige Geschichte. Bollmann braucht etwas Zeit, um sich anzupassen. Er wird konfrontiert mit der Umgangssprache, den deutschen Ämtern und verliebt sich schnell in eine Sachbearbeiterin. Bollmann merkt, dass früher doch nicht alles besser war. Nach und nach genießt er die Errungenschaften der Neuzeit. Fritze findet Freunde, hat Aussichten auf einen Job, verbringt die erste Nacht bei seiner neuen Liebe und lässt sich dann doch zum Alkohol verleiten. Nach einem kurzen Donnergrollen steht er deshalb wieder vor seinem Chef. Fritze Bollmann klagt und jammert und bekommt sein Happy End...

Fürs Publikum ganz klar: Hauptdarsteller Christian Heise ist der perfekte Fritze Bollmann. Und Ilja Hübner steckte auch die anderen Protagonisten in die richtigen Rollen, die sie durchweg überzeugend spielen. Allerdings hätte er den Schauspielern durchaus etwas mehr Situationskomik zumuten können. Sehens- und erlebenswert ist „Fritzes Wiederkehr“ in jedem Fall. Das Stück wird noch einmal am 15. und 31. März sowie am 6. April und 4. Mai auf der Probebühne gezeigt, Beginn ist meist um 19:30 Uhr. Die Vorstellungen am 31. März und 4. Mai werden um 16 Uhr gezeigt.