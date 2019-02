Hebammen fordern für Kreißsäle mehr Personal

Hajo Zenker

Berlin (NBR) Die Hebammen fordern ein Sofortprogramm für eine bessere personelle Ausstattung der Kreißsäle in den Krankenhäusern. Dieses solle so lange laufen, bis eine „Eins-zu-eins-Betreuung“, also eine Hebamme kümmert sich um eine Gebärende, erreicht sei. Das steht in einem Vorschlag für ein „Geburtshilfe-Stärkungsgesetz“, das der Deutsche Hebammenverband am Donnerstag im Bundesgesundheitsministerium übergab.

Bisher müssten zwei Drittel der Hebammen gleichzeitig drei oder mehr Frauen zur selben Zeit betreuen. Das sei eine Zumutung für die Frauen und die Neugeborenen sowie eine hohe Belastung für die Hebammen. Eine „stetige und persönlich zugewandte Betreuung der Frauen“ sei nicht die Regel. Im Schnitt fielen auf eine Hebamme in Deutschland rund 120 Entbindungen im Jahr, so Verbandspräsidentin Ulrike Geppert-Orthofer zu dieser Zeitung. Das sei drei- bis viermal so viel wie etwa in Frankreich, Großbritannien, Norwegen oder auch der Türkei. Deutschland sei damit Schlusslicht in Europa. Die Rahmenbedingungen für eine Geburt seien hierzulande „zum Teil schrecklich“.