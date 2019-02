Aufsteiger-Duell am Vogelgesang

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Laut Wetterprognose könnten Fußballfreunde an diesem Samstag fast schon in kurzärmeligen Fan-Shirts zum Regionalligaspiel des FSV Optik Rathenow und des Bischofswerdaer FV 08 gehen. Der Anpfiff ertönt um 13.30 Uhr am Vogelgesang. Damit beginnt für beide Vereine das Punktspieljahr 2019.

Momentan befinden sich die Gäste aus Sachsen mit 12 Punkten Vorsprung vor den Optikern ungefähr dort in der Tabelle, wo auch die Rathenower gern wären: auf Platz 13 und damit am rettenden Ufer. Der FSV bildet das Schlusslicht der Liga (Platz 18). Die Fußballer aus Bischofswerda waren ebenso aufgestiegen wie ihre Gastgeber am Vogelgesang, konnten aber schon sechs Siege einfahren und drei Remis (21 Punkte). Die Mannschaft von Trainer Ingo Kahlisch spielte ebenso drei Mal Remis, gewann aber nur zwei Mal.

„Wir wollen uns in der Rückrunde so gut wie irgend möglich präsentieren“, sagte Kahlisch im Vorfeld der Partie. Allerdings muss er eine Personallücke stopfen. Denn Süleyman Kapan, der sich einen Nerv eingeklemmt hat, wird definitiv fehlen, sogar ein längerfristiger Ausfall droht. „Das ist extrem bitter, Sülo war so gut drauf in der Vorbereitung. Gerade seine körperliche Präsenz wird uns fehlen“, bedauert der Coach. Kahlisch kennt Bischofswerda, weiß um das körperbetonte Auftreten der Bischofswerdaer, deren Präsident bei Jahresende laut über den Weg des Vereins in die Dritte Liga sinnierte. Doch auch Optik hat Ziele. Ans Aufgeben denkt hier niemand. So dürfte ein interessantes Aufsteiger-Duell unter wärmender Wintersonne zu erwarten sein. Das Hinspiel ging mit 1:0 an die Sachsen.

Für kommenden Dienstag hat der FSV Optik übrigens eine Einladung von Blau-Gelb Falkensee angenommen. Um 19.00 Uhr werden sich der Kreisoberligist und der Regionalligist gegenüberstehen. Das Optik-Testspiel am vorigen Dienstag gegen Landesligist TSV Chemie Premnitz endete torlos.