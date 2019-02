Mandy Oys

Birkenwerder (MOZ) Weil einer Streife seine Fahrweise eigenartig vorkam, wollte sie am Donnerstag kurz vor Mitternacht einen Mann in Borgsdorf stoppen. Kurz vor der Autobahnauffahrt zeigten die Beamten das Haltesignal. Der Mitsubishi-Fahrer gab Gas und flüchtete vor den Beamten. Die nahmen die Verfolgung auf. Die Flucht in Richtung Birkenwerder endete an zwei Bäumen. Der 32-Jährige verlor die Kontrolle über das Auto und kam von der Straße ab. Beim Aufprall wurde er leicht verletzt. Er wurde im Krankenhaus behandelt. Dort nahm man ihm auch gleich eine Blutprobe ab.

Laut Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord hatte der Atemalkoholtest an der Unfallstelle 0,63 Promille ergeben. Außerdem vermutete die Polizei, dass er Drogen genommen hatte. Der 32-Jährige hatte keinen Führerschein. Der Mitsubishi war nicht versichert. Die Kennzeichen am Auto waren außerdem gestohlen. Laut Feierbach waren sie eine Woche zuvor von einem Berliner Pkw abmontiert worden.