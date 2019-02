Angeblicher Neffe verlangt 35 000 Euro

Mandy Oys

Oranienburg/Liebenwalde (MOZ) Das Telefon klingelt, am anderen Ende meldet sich ein angeblicher Angehöriger und verlangt Geld. Die Masche war immer dieselbe, sagt Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord. Falsche Verwandte bräuchten Geld für einen Immobilienkauf. In Oranienburg kamen im Laufe des Donnerstagvormittags sechs solcher Anrufe an. In Liebenthal wurde eine 64-Jährige angerufen, die von ihrem angeblichen Neffen um 35 000 Euro gebeten wurde. Keines der Opfer fiel auf die Masche herein. Die Polizei warnt immer wieder vor den sogenannten Enkeltricks.