Hauptausschuss lehnt Regenbogenflagge ab

Marco Winkler

Oberkrämer (MOZ) Es soll ein symbolischer Akt der Akzeptanz sein, doch der Antrag der Linken zur Hissung einer Regenbogenflagge stieß im Hauptausschuss auf Gegenwind. Carsten Schneider (parteilos, SPD-Fraktion) zeigt sich enttäuscht.

Besonders verstimmt ist Schneider wegen der Nein-Stimme zum Antrag von seinem SPD-Fraktionskollegen Karsten Peter Schröder, „der mit seinem Abstimmverhalten, immerhin ist er Kreistagsvorsitzender und Direktkandidat für die Landtagswahl, seiner Landesarbeitsgruppe SPDqueer in den Rücken fällt“, so Schneider. Er zeigte sich verständnislos, da alle etablierten Parteien Landesarbeitsgruppen haben, die sich mit queerer Politik auseinandersetzen.

Gewalt und Anfeindungen gehören trotz zunehmender Akzeptanz nach wie vor zur Erfahrung vieler Schwuler, Lesben und anderer queerer Menschen, schreibt die Linke in ihrer Antragsbegründung. Mit der bunten Fahne am Rathaus zum Internationalen Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie am 17. Mai will die Fraktion Flagge bekennen. Es solle ein Zeichen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung gesetzt werden. Für viele, besonders junge Menschen, die herausfinden, dass sie nicht dem heteronormativen Lebensbild entsprechen, wäre das ein unterstützendes Symbol.

Der Fraktionsvorsitzende der Linken, Günther Franke, hatte am Donnerstag Gelegenheit, den Antrag vorzustellen. Er verzichtete. „Ich habe nicht vor, etwas zu sagen. Jeder hat die Begründung gelesen, ich bitte um Abstimmung“, sagte er lediglich. Es folgte Gelächter im Gemeindesaal. Bevor das ernst gemeinte Anliegen aber zum Klamauk verkam und weiter ins Lächerliche gezogen werden konnte, meldete sich Matthias Schreiber (BfO) zu Wort und hinterfragte die Sinnhaftigkeit des Anliegend. Was die Linke mit der – mit dem Hissen verbundenen – öffentlichen Veranstaltung meint, müsse er wohl nicht fragen, richtete er das Wort Richtung Franke. Dieser sagte: „Ich weiß es nicht.“ Laut Schreiber habe die Regenbogenflagge in der Vergangenheit viel bewegt für „Menschen, die sich in dem Rahmen bewegen“. Aus seiner Sicht handele es sich aber um eine rein private Angelegenheit. Das gesamtgesellschaftliche Problem der Akzeptanz erwähnte er nicht. Aus seiner Sicht könne die Verwaltung in diesem Punkt ihre geforderte Neutralität nicht wahren. Zudem könne die Flagge im Umkehrschluss andere Menschen provozieren. Er stimmte dagegen.

Als einzige weitere Wortmeldung – alle anderen Abgeordneten erklärten ihr Abstimmungsverhalten nicht – verteidigte Carsten Schneider das Vorhaben. Noch sitzt er als Parteiloser für die SPD-Fraktion im Ausschuss. Zur Kommunalwahl kandidiert er für die Linken. Er halte den Antrag für unterstützenswert. Cottbus, Potsdam und viele weitere Städte hätten es vorgemacht. „Es ist der symbolische Akt, der zählt“, so Schneider. „Man muss anerkennen, dass es Menschen gibt, die nicht eine heteronormative Lebensform leben“, sagte er am Freitag im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Gemeinde könne hier Gesicht zeigen und den einen oder anderen, der sich mit Problemen wegen seiner Sexualität konfrontiert sieht, Mut machen. Gerade für junge Menschen sei das oft nach wie vor eine Herausforderung, so Schneider, der offen mit seiner Homosexualität umgeht. Anfang 2018 hatte er sich seiner Familie geoutet. „Ich habe nichts verheimlicht“, sagt er. Die Resonanzen seien überwiegend positiv, es gab aber auch kritische Momente, die gezeigt hätte, dass die Akzeptanz nicht allumfassend ist. Gerade weil queeres Leben im Stadtbild kaum präsent ist. „Mit der Flagge könnte man einen Schritt Richtung Sichtbarkeit gehen.“

Die Hauptausschussmitglieder sahen das anders. Franke, Schneider und Jörg Ditt (Grüne) stimmten für den Antrag. Matthias Schreiber, Bernd Ostwald (CDU), Karsten Peter Schröder (SPD) sowie die BfOler Erika Kaatsch, Gundula Klatt und Bürgermeister Peter Leys stimmten gegen das Anliegen der Linken.

Noch ist in Oberkrämer die Regenbogenflagge nicht ganz vom Tisch. Das letzte Wort haben die Gemeindevertreter am 28. Februar.