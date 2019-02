Sonne satt auch im Havelland

René Wernitz

Havelland (MOZ) In den Wetterberichten am Morgen hieß es, dass es zum Nachmittag hin von Westen her zunehmend heiter werden würde. Tatsächlich erreichte Dorit am Valentinstag auch das Havelland. Das so benannte Hochdruckgebiet lässt nun die Sonne strahlen - bei Tageshöchstwerten um die 13 Grad. Die einen freut das, die anderen schauen sorgenvoll zum Himmel, ob da nicht bereits in diesem Winter die nächste Dürre eingesetzt hat.

Der Deutsche Wetterdienst mit Sitz in Offenbach hat in Erwartung Dorits am 12. Februar verlautbart: „Für eine klimatologische Einordnung ist es zwar noch etwas früh, schließlich steht noch ein großer Teil des Februars 2019 aus, aber im Konjunktiv wäre es möglich schon mal die Eventualität anzudeuten, dass die kommenden Tage mit dafür sorgen könnten, dass der Februar 2019 wärmer wird als dies im vieljährigen Mittel zu erwarten wäre.“ Indes prognostiziert der DWD vereinzelt etwas Regen im Laufe der kommenden Woche. Staub trocken bleibt es also nicht.

Indes fragt sich mancher, wie denn nur Mitte Februar diese ungewöhnlich milden Temperaturen zustande kommen. Darauf hat der Meteorologie-Dienstleister auf seiner Website eine Antwort. Im Thema des Tages vom 12. Februar heißt es auf www.dwd.de, dass die warme Luft aus subtropischen Gegenden nordwestlich von Afrika stammt, die Dorit nach West- und Mitteleuropa „wedelt“.