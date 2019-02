DPA

Barcelona (dpa) Der FC Barcelona hat sich mit Trainer Ernesto Valverde auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt. Der Kontrakt des 55-Jährigen gilt demnach nun auch für die kommende Saison und besitzt die Option auf ein weiteres Jahr, wie der Club mitteilte.

Der Coach, der auch schon als Spieler für Barça aktiv war, trainiert das um Superstar Lionel Messi und den deutschen Torhüter Marc-André ter Stegen seit der Saison 2017/18. In seiner Premieren-Spielzeit gewann Valverde mit den Katalanen die Meisterschaft in der Primera División und den spanischen Pokal. Derzeit führt Barcelona die Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung vor Erzrivale Real Madrid an.