dpa

Berlin (dpa) Vorbei an Gefängnis, Gewerbehallen und Autobahn: Flugpassagiere in Berlin konnten am Freitag einen neuen, wenn auch nicht gerade idyllischen Spazierweg erkunden - vorausgesetzt, das Reisegepäck war nicht zu schwer. Denn zum Flughafen Tegel fuhren wegen eines Warnstreiks stundenlang keine Busse.

Zwar schickte die Flughafengesellschaft vier Pendelbusse zur nächsten Ringbahn-Station, riet jedoch gleichzeitig: „Alternativ bitte den Fußweg nutzen.“ Der nur ist nicht gerade kurz: 3,1 Kilometer, heißt es in der Passagierinformation. Macht 38 Minuten laufen.

Während der Berliner Flughafen Tegel an der Autobahn liegt, zählt er zu den wenigen Airports in Deutschland ohne Bahnanschluss. Die meisten Passagiere kommen deshalb gewöhnlich mit Bussen oder Taxis.