Förderkreis mit aktuell 260 Mitgliedern

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Der Name ist Programm: Der 1996 gegründete Förderkreis zum Wiederaufbau der Sankt-Marien-Andreas-Kirche in Rathenow hat ein großes Ziel. Dem Gotteshaus sieht man zwar inzwischen die im Zweiten Weltkrieg erfolgten Zerstörungen nicht mehr an. Dennoch ist der Wiederaufbau längst noch nicht vollendet.

Einer, der am Projekt aktiv Anteil hat, ist Hartmut Wengler, der Mitte Dezember 80. Geburtstag feierte. Er gehört seit 20 Jahren dem Förderkreis an und macht regelmäßig an Wochenenden und Feiertagen Aufsicht in der Kirche, wo kein Eintritt fällig wird. Umso reger ist daher die Spendentätigkeit der Besucher. Wengler seinerseits sammelte auf seiner Geburtstagsfeier Geld für den Wiederaufbau, insgesamt 220 Euro, das der Jubilar kürzlich an seinen Verein weiterreichte.

„Das Jahr 2018 war für den Förderkreis sehr bedeutend, weil der komplette Wiederaufbau des Gotteshauses nun in greifbare Nähe gerückt ist“, freut sich Vereinschef Heinz-Walter Knackmuß. Denn Dank Unterstützung der SPD-Bundestagsabgeordneten Dagmar Ziegler und Johannes Kahrs wurden im Bundeshaushalt 3,75 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, die allerdings durch die Landesregierung Brandenburg in gleicher Höhe kofinanziert werden müssten. Die weitere Entwicklung ist noch offen.

Obwohl Jahr für Jahr hochbetagte Mitglieder auch sterben (2018 waren es fünf), würden immer wieder Menschen dem Förderkreis beitreten. Laut Knackmuß waren es im Vorjahr 18 Neuaufnahmen. Das Spendenaufkommen beziffert er mit mehr als 100.000 Euro. Der Förderkreis hätte jetzt 260 Mitglieder aus ganz Deutschland, aus Österreich, der Schweiz, Norwegen und den Niederlanden. 2019 traten Dr. med. Johannes Hubbe (Brandenburg an der Havel) und Rainer Lenz (Meckesheim/Baden-Württemberg) dem Förderkreis bei. Über die Neuaufnahmen und Sterbefälle hält der Vorsitzende des Förderkreises die Interessierten online auf dem Laufenden. Darüber hinaus bieten die Webseiten www.rathenow-kirchen.de und www.rathenow-fks.org alle nur denkbaren Informationen über die Sankt-Marien-Andreas-Kirche sowie Aktionen für ihren weiteren Wiederaufbau.