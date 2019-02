MAIA jetzt im Fachbereich 5

PM

Mittelmark (MOZ) Mit Wirkung vom 1. Februar hat die Verwaltung des Landkreises eine neue Struktur: Mit der Übertragung des Fachbereiches 3 - Landwirtschaft, Veterinärwesen, Gesundheit und Schülerbeförderung an Thomas Schulz sind folgende Fachdienste dem Fachbereich 3 zugeordnet: Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung, Gesundheit, Schülerbeförderung, Kultur und Sport, Landwirtschaft. Die Fachbereichsleitung hat ihren Sitz nicht mehr in Brandenburg an der Havel, sondern in Bad Belzig im Verwaltungsgebäude Papendorfer Weg 1. Unter dem neuen Fachbereichsnamen Soziales wurden die beiden bisherigen Fachbereiche 5 und 6 (MAIA) zusammengelegt. Die Fachbereichsleitung 5 wurde Bernd Schade übertragen. Dazu gehören: Soziales und Wohnen, Kinder, Jugend und Familie, Finanzhilfen für Familien, Integration und Beratung/Arbeitgeberservice, Grundsicherung, Recht SGB II, Serviceangelegenheiten.