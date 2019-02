Gefängnisstrafe nach Einbruch im Monstertruck-Camp

Roland Becker

Velten/Neuruppin (MOZ) Wegen eines Einbruchs in einen Wohnwagen einer Schaustellerfamilie in Velten sind am Donnerstag am Neuruppiner Landgericht zwei Männer zu Haftstrafen ohne Bewährung verurteilt worden.

Ein 28-jähriger Berliner, dem Einbruchsdiebstahl vorgeworfen wurde, erhielt 14 Monate Gefängnis. Da dem 27-jährigen Mittäter räuberischer Diebstahl nachgewiesen wurde, bekam er 20 Monate Haft. Dass die Strafen nicht zur Bewährung ausgesprochen wurden, erklärte Gerichssprecherin Iris le Claire mit dem langen Vorstrafenregister der beiden Berliner: „Der Richter konnte keine positive Sozialprognose geben.“

Die Männer, so ergaben es die Beweisaufnahme und ein Teilgeständnis des 28-Jährigen, waren am 3. Oktober zufällig am Veltener Standort des Monstertrucks vorbeigekommen, hatten einen Joint geraucht und dann ein Fenster des Wohnwagens eingeschlagen. Beim Versuch, mit Geld und Schmuck zu fliehen, wurden sie von der Schaustellerfamilie entdeckt. Der 27-Jährige soll – das erklärt die räuberische Erpressung – dabei handgreiflich geworden sein. Der 27-Jährige wurde nach dem Urteil in ein Gefängnis gebracht, der 28-Jährige ist nach der Untersuchungshaft vorerst auf freiem Fuß.