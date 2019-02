Hartmut Leib will Bürgermeister von Zehdenick werden

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Der Kampf um das Bürgermeisteramt in Zehdenick ist eröffnet. Nach Bert Kronenberg (parteilos) und Waldemar Schulz (CDU) hat nun auch Hartmut Leib von der SPD seine Kandidatur erklärt.

Der 57-jährige Leib ist Stadtverordnetenvorsteher und Gründungsmitglied des SPD-Ortsvereines Zehdenick im Jahr 1989. Wie seine Herausforderer bringt auch der Sozialdemokrat keinerlei Verwaltungserfahrung mit, er ist als Vertriebsleiter für einen Käsehersteller im Außendienst unterwegs. Alle drei Kandidaten verweisen aber auf ihre langjährige kommunalpolitische Erfahrung.

Während die SPD noch keinerlei Angaben über Wahlinhalte machte, preschte der CDU-Stadtverband schon mal mit einigen Eckpunkten vor. So lenken die Christdemokraten im Streit um die Erdgasförderung ein und beteuern, ab sofort gegen das Projekt der deutsch-niederländischen Jasper Resources zu sein. „Wir können keine Politik gegen den Widerstand unserer Bürger machen und das Feld den Populisten überlassen“, stellte Waldemar Schulz bei seiner Vorstellung am Mittwochabend im „Stadtgarten“ fest. Bislang habe man die Nachteile der Erdgasförderung zu wenig beachtet, erklärte Schulz, warum sich die Stadtverordneten bisher nicht vehementer gegen das Projekt ausgesprochen hätten.

Auch das in der Vergangenheit höchst umstrittene Stadthallen-Projekt soll auf den Prüfstand ebenso die geplante Erweiterung der Kita „Sonnenschein“ am Liebenwalder Ausbau. Ein Gutachten sollte in Auftrag gegeben werden, ob das Gebäude der Havelland-Grundschule nicht doch als Kita geeignet ist. Die CDU plädiere hier für eine größere Vielfalt an pädagogischen Konzepten und sei gegen die starke Bündelung von Kita-Betreuung an einem einzigen Standort. Noch bis zum 21. März, 12 Uhr, können Bewerbungen um das Bürgermeisteramt abgegeben werden. Die Wahl findet am 26. Mai statt. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat, sofern diese Mehrheit mindestens 15 Prozent der Wahlberechtigten umfasst. Eine Stichwahl könnte es am 16. Juni geben.