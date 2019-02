Ver.di kündigt nächsten Warnstreik am Klinikum an

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di hat für Montag einen weiteren Warnstreik am Klinikum angekündigt. Von 8 bis 9 Uhr sind alle Beschäftigten sowie von 6 bis 22 einzelne Berufsgruppen aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Dazu gehören Physio- und Ergotherapeuten, Psychologen, Psychotherapeuten, Pflegekräfte im Zentral-OP, pflegerische Stationsleitungen, Medizinisch-Technisch-Radiologische Assistenten sowie Medizinpädagogen.

Am Dienstag gab es auch bei der zweiten Verhandlungsrunde in diesem Jahr über einen neuen Haustarifvertrag keine Einigung. Die Gespräche laufen bereits seit Mitte 2018. Im Herbst hatten sich beide Seiten zunächst auf eine Übergangsregelung bis Jahresende verständigt. Am 10. Januar wurden die Verhandlungen wieder aufgenommen.

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten 7,6 Prozent mehr Lohn und damit eine Angleichung an den Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst; 2 Prozentpunkte hatte das Klinikum den Mitarbeitern bereits zugestanden. Darüber hinaus geht es Ver.di um höhere Bereitschaftsdienstvergütungen und Nachtzuschläge sowie eine Verbesserungen der Eingruppierungen für verschiedene Berufsgruppen.

Nach MOZ-Informationen hat das Klinikum der Tarifkommission unter anderem eine schrittweise Lohnerhöhungen um 2 Prozent zum 1. März 2019, um 1,5 Prozent zum 1. September und um 1 Prozent zum 1. März 2020 angeboten. Aus Sicht von Ver.di fallen die angebotenen Lohnsteigerungen jedoch noch immer zu gering aus. Zudem gebe es bei vielen weiteren Forderungen weiter keine Verhandlungsbereitschaft, kritisiert Ver.di. Nächster Verhandlungstermin ist der 26. Februar.

Der Geschäftsführer des Klinikums Mirko Papenfuß sprach von einem bislang „konstruktiven Dialog mit Ver.di und der Tarifkommission“. Man habe sich annähern können und er gehe davon, dass eine Einigung erzielt werden kann. Die Versorgung der Patienten während des Streiks sei abgesichert. Ver.di und das Klinikum haben dazu eine Notdienstvereinbarung abgeschlossen. Für alle Bereiche und Stationen hat die Gewerkschaft einen Notbesetzung im Umfang der personellen Ausstattung während den Nachtstunden zugesagt.

Den letzten Warnstreik am Klinikum hatte es im Oktober gegeben. Damals beteiligten sich rund 350 Mitarbeiter.