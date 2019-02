Marketingchefin will Ärzte mit Imagebroschüre locken

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Im Verborgenen und fast völlig geräuschlos hat Iris Wessolowski, neue Marketingchefin der Wasserstadt, ihr erstes Arbeitsjahr im Rathaus Fürstenberg bewältigt – etwa so wie digitale Informationen vom Absender zum Empfänger gelangen.

Kürzlich erstattete sie im Parlament über ihre Tätigkeit Bericht, und siehe da: Sie erntete viel Zustimmung für ihren Vortrag. Kein Wunder: So manches Projekt regte Wesselowski an oder nahm Vorhaben überzeugend und souverän in Angriff, stellte sich heraus.

Wenngleich digitale Rathaus-Mühlen offenbar nicht viel schneller arbeiten als analoge. So räumte Iris Wessolowski nüchtern ein, dass der sogenannte Relaunch der städtischen Website, sprich die umfassende Erneuerung und Modernisierung des Internetauftritts, derzeit noch vonstatten gehe und man dabei sei, die Seite zu „designen“, also ihr Erscheinungsbild festzulegen. Dies liege in der Verantwortung der Firma Lieps, die auch für andere Marketing-Produkte in der Region erfolgreich arbeitet. Gefordert hatten Stadtverordnete die neue Website freilich schon seit Langem. Inzwischen geht es auch um inhaltliche Anpassungen.

Die Installation einer Webcam an der Spitze des Kirchturms sei nach wie vor in Planung. Der Kirchengemeinderat habe dem Vorhaben bereits zugestimmt. Geduld müsse man bei dem Vorhaben aufbringen, Internet für alle im öffentlichen Raum zu installieren, ein sogenanntes Gutscheinverfahren habe 2018 ohne Beteiligung der Kommune stattgefunden. Nun müsse man in dieser Sache wieder Anlauf nehmen.

In der Pipeline befindet sich nach ihren Worten ebenso das Vorhaben, touristische Angebote der Kommune besser sichtbar zu machen, indem zum Beispiel Kooperationen mit anderen Anbietern eingegangen werden, etwa eine länderübergreifende Pressearbeit, erläuterte die Marketing-Beauftragte. Zustimmung erntete sie von den Stadtverordneten für ihre Ideen, die innerstädtische Angebotsvielfalt zu erhöhen, nachdem Wessolowski in Gesprächen unter anderem mit Dienstleistern die aktuelle Situation analysierte. In enger Abstimmung auch mit dem Tourismusverein sollen neue Angebote unterbreitet werden. Kommenden Dienstag treffen sich die Akteure diesbezüglich zu einer weiteren Sitzung.

Thementouren durch Fürstenberg sollen die Attraktivität der Stadt steigern, zum Beispiel ein Baumlehrpfad im Havelpark – Partner seien der Bewirtschafter des städtischen Waldes, Steffen Nowak, und das Projekt „Verstehbahnhof“ von Daniel Domscheit-Berg.

Damit sich unter anderem Ärzte in Fürstenberg ansiedeln, soll eine hochwertige Präsentation und Imagebroschüre erarbeitet werden. „Initiativen zur Angebots- und Produktentwicklung“ würden unterstützt, indem auch ein Workshop zur Nutzung der sogenannten sozialen Netzwerke stattfindet, erläuterte Iris Wessolowski. (pilz)