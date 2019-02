Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Zeugen haben der Polizei am Donnerstagnachmittag einen betrunkenen Autofahrer auf der A 12 gemeldet. Demnach hatte der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit überholt und war in Schlangenlinien gefahren.

Die alarmierten Polizisten hielten den Audi an der Saarower Straße in Fürstenwalde an. Bei dem 41-jährigen Fahrer wurde ein Atemalkoholwert von 1,75 Promille festgestellt, meldete die Polizeidirektion Ost am Freitag. Er musste seinen Führerschein abgeben und im Klinikum eine Blutprobe lassen. Gegen ihn wird ermittelt.