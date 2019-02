Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Ein sturzbetrunkener Mann hat am Donnerstagnachmittag an der Shell-Tankstelle in der Woltersdorfer Landstraße in Erkner einen Polizeieinsatz erforderlich gemacht.

Rettungskräfte hatten sich des offensichtlich alkoholisierten Mannes annehmen wollen. Doch der erwies sich als renitent, meldete die Polizei am Freitag. Die herbeigerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der 32-Jährige eine Atemalkoholkonzentration von 3,66 Promille aufwies.

Da er immer noch noch nicht die Hilfe der Rettungskräfte annehmen wollte, begleitete ein Polizist den Rettungswagen in eine Klinik.