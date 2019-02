Luitz beim Riesenslalom gestürzt - Schmid stark

DPA

Are (dpa) Skirennfahrer Stefan Luitz ist beim WM-Riesenslalom in Are im ersten Durchgang gestürzt und ausgeschieden.

Der 26-Jährige fädelte in Schweden kurz nach der dritten Zwischenzeit mit dem linken Ski ein, schleuderte durch die Luft und knallte hart mit dem Kopf auf die Piste. Luitz fing sich und fuhr danach ein paar Meter selbst, ehe er sich hinsetzte und offenbar Schmerzen hatte.

Auf TV-Bildern war zu sehen, wie Luitz’ linkes Knie unnatürlich stark verdreht wurde. In dem Gelenk hatte er sich im Dezember 2017 einen Kreuzbandriss zugezogen.

Indes wahrte sich WM-Neuling Alexander Schmid mit einer starken Leistung alle Chancen auf einen Spitzenplatz. Der 24-Jährige aus dem Allgäu lag nach 35 gestarteten Fahrern auf Rang sieben. Auf die Spitze und Kombinations-Weltmeister Alexis Pinturault fehlten ihm 0,92 Sekunden. Der Franzose hatte 0,10 Sekunden Vorsprung auf Topfavorit Marcel Hirscher aus Österreich, der durch eine Grippe geschwächt am Start stand. Dritter vor dem Finale um 17.45 Uhr war Henrik Kristoffersen aus Norwegen.