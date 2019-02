Havelspatzen werden kollektiv geleitet

Thomas Pilz

Bredereiche/Blumenow (MOZ) Fest steht jetzt, wer die Leitung der Kitas in Blumenow und Bredereiche sowie des Hortes in Bredereiche übernimmt, nachdem der früheren Leiterin, Conny Krüger, von der Kommune im Herbst gekündigt werden musste. Wie der stellvertretende Bürgermeister in Fürstenberg, Sebastian Appelt, am Donnerstag bestätigte, leitet Maria Borret ab sofort die Geschicke des Storchennestes in Blumenow.

Für die Havelspatzen entschied man sich in der Stadtverwaltung für eine im Seenland neuartige Option: Die Erzieherinnen der Bredereicher Einrichtung haben die Leitung gemeinsam übernommen. „Hintergrund war eine kollektive Bewerbung dieser Erzieherinnen“, erläutert Appelt. Beide Stellen waren intern ausgeschrieben worden (wir berichteten). Für das Storchennest hatte sich, wie schon erwartet, Maria Borret, beworben. Die Havelspatzen leitete übergangsweise Karina Volkmann. Doch nicht nur sie, alle Erzieherinnen wollen die Leitung quasi demokratisch und im Zuge einer Arbeitsteilung gemeinsam bewältigen, erläuterte Appelt. Wobei diese kollektive Leitung für ein Jahr zeitlich befristet gelten werde, dann wird Bilanz gezogen. Den Hort unweit der Bredereicher Grundschule an der Mühle hat Juliane Rorarius übernommen. (pilz)