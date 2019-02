Wellinger für Team-Wettbewerb gestrichen

dpa

Willingen (dpa) Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger ist für den letzten Teamwettkampf vor der WM im österreichischen Seefeld nicht berücksichtigt worden.

Der 23 Jahre alte Bayer wurde von Bundestrainer Werner Schuster nicht für den prestigeträchtigen Wettbewerb in Willingen nominiert. Stattdessen setzt Schuster auf Karl Geiger, Richard Freitag, Markus Eisenbichler sowie Lokalmatador Stephan Leyhe, der als Schlussspringer antritt.

Wellinger hat die WM-Norm noch nicht erfüllt und ist weiter auf der Suche nach seiner Form. Die Titelkämpfe in Tirol beginnen am kommenden Mittwoch, Schuster will Sonntagabend final über die Nominierung entscheiden.