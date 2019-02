Gemeinde steigt auf intelligente Laternen um

Heike Weißapfel

Glienicke (MOZ) Mit zwei Straßen nimmt Glienicke als einzige deutsche Gemeinde an einem europaweiten Pilotprojekt zur effektiven Beleuchtung teil. Jetzt wurde das Vorhaben im Fachausschuss für Technische Infrastruktur vorgestellt.

Anfangs blendete die neue Beleuchtung über der Schönfließer Straße und Teilen der Hattwichstraße die Anwohner höchst unangenehm. Das ist inzwischen anders geworden – Fahrbahn und Gehwege werden mit weißem Licht aus LED-Strahlern gleichmäßiger, wenn auch nicht gleichermaßen hell beleuchtet.

Die Beleuchtung soll künftig so gut wie möglich an die Bedürfnisse der Nutzer technisch angepasst sein, etwa nach dem Motto „smartes Leben, smarte Städte, smartes Licht“. Die „kluge“ Beleuchtung soll auch die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer schärfen, ohne dass diese darüber viel nachdenken, geblendet werden oder das Licht etwa wie bei einem Bewegungsmelder aufflackert. Dafür soll ein auf den Laternen installiertes Steuerungssystem sorgen. Das Projekt hat bereits 2016 mit der Festlegung der Straßen begonnen. Über Zwischenergebnisse informierten Dr. Mehmet Yeni und André Körner von Swarco den Ausschuss für Technische Infrastruktur und Gewerbe.

„Das reale Leben auf der Straße soll technisch erfasst werden und die Beleuchtung direkt darauf antworten“, so Mehmet Yeni. Auf den beiden Straßen gibt es zwei sogenannte Konfliktzonen in der Nähe des Kreisverkehrs, die besondere Anforderungen an gute Beleuchtung stellen: das Feuerwehrdepot und das Gymnasium.

Über die Schönfließer Straße quält sich der Pendlerverkehr. Dort fahren täglich etwa 9 000 Autos – aber zwischen 21 und 6 Uhr sind es nur zehn Prozent, zwischen 0 und 4 Uhr sogar nur 150 Fahrzeuge. In der Hattwichstraße sind tagsüber, vor allem morgens, 4 000 Autos unterwegs, davon 15 Prozent zwischen 21 und 6 Uhr, und zwischen 0 und 4 Uhr nur 90 Fahrzeuge. Entsprechend kann die Beleuchtung variiert werden, ohne dass die Straßen dabei jemals weniger ausgeleuchtet wären als mit den alten Leuchten, so Yeni.

Noch ist das Projekt im Gange. Die veralteten technischen 50- beziehungsweise 80-Watt-NAV-Leuchten wurden durch Hochleistungs-LEDs ersetzt. Eingesetzt wurden zwei Beleuchtungstypen, die etwa 90 Watt in der Schönfließer Straße und 45 Watt in der Hattwichstraße entsprechen. Bei hohem Verkehrsaufkommen geben sie 100 Prozent der Leistung ab, wenn fast gar kein Verkehr ist, lediglich ein Drittel. „Das ist dann ähnlich hell wie früher, aber viel gleichmäßiger“, so Mehmet Yeni. „Klug“ wird die Beleuchtung mittels eines technischen Aufsatzes.

Je nach Anforderung sollen die Laternen künftig mit verschiedenener Lichtstärke leuchten. Mit der Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr soll das Beleuchtungsniveau an beiden Straßen dazu auf 140 Prozent des Normwertes hochgesetzt werden, um sowohl die Feuerwehr zu unterstützen als auch die Aufmerksamkeit der Teilnehmer im Straßenverkehr zu erhöhen. So weit sei es bisher noch nicht, sagte André Körner. Auch die Detektion des Fahrzeugbetriebs, beispielsweise ein abendliches erhöhtes Verkehrsaufkommen nach Veranstaltungen, bei dem dann mehr Licht auf den Straßen sein soll, funktioniere bisher noch nicht. Ein Einspareffekt werde aber bereits jetzt erreicht, indem die Beleuchtung nach 22 Uhr reduziert wird.

Die alten Masten der Straßenlaternen wurden für die Aufbauten verwendet, also auch die einseitige Beleuchtung auf der Schönfließer Straße beibehalten. Das sei der Grund für die unterschiedlich belichteten Gehwege, erläuterte Yeni auf Nachfrage von Angela Neumann-Duscha (SPD), die als Anwohnerin das Licht der Lampen auf der gegenüberliegenden Straßenseite als wesentlich heller wahrnimmt. „Da können Sie in den Vorgärten Zeitung lesen.“ Versetzte Leuchten würden ein noch besseres Ergebnis erbringen, bestätigte André Körner.

„Eine gleichmäßige Beleuchtung nehmen Sie bei Laternen nicht wahr, sondern nur die Kontraste“, erläuterte Fachmann Yeni. „Die gelben Pilzleuchten an den Straßen waren vielleicht schön. Aber sie beleuchteten eben nicht die Straße. Das ist heute anders.“ Auch zum Schutz von Insekten sei es besser, dass das Licht nicht mehr nach oben abgegeben werde.

Fußgänger und Fahrräder würden von dem System nicht angewählt, um die Beleuchtung anzupassen, so André Körner auf eine Frage von Dr. Ulrich Strempel (CDU). Die Beleuchtung sei aber immer hell genug. Allerdings seien in den Nachtstunden auch nicht viele Fußgänger und Radler unterwegs.

Das Projekt endet voraussichtlich 2019. Da die Laternen vorher überholungsbedürftig waren, ergeben sich auf jeden Fall Einsparungen durch die LEDs. Wenn die Endergebnisse vorliegen und auch die Folgekosten für die Wartung des Systems klar sind, entscheiden die Gemeindevertreter dann darüber, ob sie das technische Rüstzeug zu den „smarten Laternen“ weiterhin nutzen wollen oder nicht. Möglich wäre, die Masten an der Schönfließer Straße für eine optimale Ausleuchtung noch auf beiden Seiten versetzt zu stellen, sagt Bauamtsleiter Peter Staamann. Die nötigen Leitungen können verlegt werden, ohne die Straße aufzureißen. Aber auch das ist wieder eine Kostenfrage.