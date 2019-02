CDU will wieder stärkste Kraft werden

Friedhelm Brennecke

Leegebruch (MOZ) „Wir wollen an unseren Erfolg von 2014 anknüpfen und bei der Wahl zur Gemeindevertretung wieder stärkste politische Kraft in Leegebruch werden“, sagt Martin Hinze, CDU-Ortsverbands- und Fraktionsvorsitzender. Elf Männer, aber nur eine Frau haben die CDU-Mitglieder am Dienstagabend für die Wahl am 26. Mai nominiert.

Bei der letzten Kommunalwahl am 25. Mai vor fünf Jahren erreichte die CDU mit 33 Prozent das beste Ergebnis, gefolgt vom HGBV mit 26,6 Prozent und der Linkspartei mit 21,1 Prozent. Damals errangen die Christdemokraten sechs der 18 Sitze in der Leegebrucher Gemeindevertretung. Alle sechs Mandatsträger sind erneut nominiert worden, dazu kommen weitere sechs Kandidaten.

Mit insgesamt zwölf Bewerbern sei die Leegebrucher CDU gut aufgestellt, sagt Martin Hinze. „Wir haben auch eine gute Altersmischung hinbekommen. Sie reicht von 36 bis 62 Jahren“, so Hinze. Auch sei es gelungen, ein breites berufliches Spektrum abzubilden mit Menschen mit vielen Erfahrungen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, freut sich Hinze.

„Das stellt eine konstruktive Arbeit mit gesundem Menschenverstand in der neuen Gemeindevertretung sicher“, ist der Fraktionschef überzeugt. Dass nur eine Frau für die CDU antrete, sei allerdings bedauerlich. „Gern hätten wir mehr Frauen nominiert“, sagt Hinze. Doch leider hätten sich nicht mehr Vertreterinnen des weiblichen Geschlechts dazu bereitgefunden. „Wir werden uns aber stark machen für Themen, die Frauen und junge Familien betreffen“, versichert der CDU-Chef.

Folgende Bewerber wurden einstimmig nominiert: Martin Hinze, Frank Zachrau, Dr. Dietrich Dorn, Marco Lehmpuhl, Jeannette Lohmann, André Grunske, René Eckert, Enrico Wanke, Utz Meiler, Mario Fischer, Daniel Boissier und Mark Sadewasser. (bren)