Russische Handgranate bei Malz gesprengt

OGA

Malz/Bernöwe (MOZ) Eine russische Handgranate ist am Freitag bei Malz gesprengt worden. Das teilte die Stadtverwaltung in Oranienburg am Nachmittag mit.

Die scharfe Munition war in einem Waldstück nördlich des Oder-Havel-Kanals gegenüber der Ortslage von Bernöwe gefunden worden. Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KMBD) des Landes Brandenburg machten die Granate russischer Bauart durch eine kontrollierte Sprengung unschädlich. „Bei der Maßnahme, die durch die Forstbehörde und das Ordnungsamt Oranienburg begleitet wurde, kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen“, teilte Stadtsprecher Gilbert Collé mit.