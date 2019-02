Amtsausschuss versenkt Fährprojekt

Stefan Lötsch

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Der Amtsausschuss des Amtes Brieskow-Finkenheerd hat das geplante Fährprojekt zwischen Aurith und dem polnischen Urad versenkt. Eine Mehrheit der Mitglieder sprach sich dafür aus, die eingeplanten Mittel im Haushalt zu streichen.

Im Laufe der Amtsausschuss-Sitzung am Donnerstagabend in der Aula der Grundschule in Groß Lindow platze Amtsdirektor Danny Busse der Kragen: „Ich bin es leid. Sachen zu machen, die dann später für die Mülltonne sind.“ Für das Projekt, das zuvor der Amtsausschuss mehrheitlich nicht mehr unterstützt hat, benötigt Danny Busse im übertragenen Sinne eine besonders große Mülltonne. Denn schon seit mehr als sieben Jahren beschäftigt sich das Amt Brieskow-Finkenheerd mit der Frage, ob es zwischen dem Zwillingsdörfern Autith und dem polnischen Urad eine Fährverbindung geben soll. Eine Vielzahl von Gesprächen wurden geführt, eine Machbarkeitsstudie erstellt. Rund 18 000 Euro sind inzwischen dafür ausgegeben worden, sagt Danny Busse, die Verwaltungsarbeit ist da noch gar nicht mit eingerechnet. Die Fördermittel standen in Aussicht. Bis zu 85 Prozent wären des Baus und des Betriebs gefördert worden. 313 000 Euro hätte das Projekt insgesamt gekostet, für das es einen Beschluss des Amtsausschusses gibt.

Doch kurz vor der Realisierung hat der Amtsausschuss eine Vollbremsung hingelegt. Frank-Michael Schulz, stellvertretender Bürgermeister von Vogelsang, hatte in der Einwohnerfragestunde die Richtung vorgegeben. Einmal im Jahr, beim Grenzfest, würden die Leute die Fähre nutzen. sagte er. Seine Befürchtung ist, dass an anderen Tagen des Jahres die Fähre nicht ausgelastet ist. Mit dem Geld, das für das Projekt aufgewendet werden soll, könnten wichtigere Dinge realisiert werden

Auch in der späteren Haushaltsdiskussion tauchten die Zweifel wieder auf, obwohl der Haushalt in einer Arbeitsberatung vorbesprochen war. Frank Richter mahnte, dass man Geld einplane, das man noch gar nicht habe. Auch könne man die Folgekosten nicht abschätzen und es sei unklar, ob sich ein privater Betreiber finden lässt. Heike Böttcher gab zu bedenken, dass es aus ihrer Sicht auf der polnischen Seite „null Interesse“ für das Projekt gebe. Niels-Hagen Giesa sprach von einem totgeborenen Kind. Da halfen auch die Argumente von Danny Busse nicht, dass die Fördermittel zugesagt sind, dass es eine Untersuchung gibt, dass sich die Fähre sehr wohl rechnet. Klaus-Dieter Köhler, Vorsitzender des Amtsausschusses, hatte noch zu Beginn der Diskussion gesagt, dass man über solch ein Projekt eigentlich nicht zu diskutieren brauche, wenn man 85 Prozent des Geldes geschenkt bekommt. Doch die Argumente verfingen nicht mehr. Niels-Hagen Giesa stellte schließlich den Antrag, dass das Geld, das im Haushalt für das Projekt eingestellt war, gestrichen wird.

Sieben Ausschuss-Mitglieder stimmten dafür, zwei dagegen, drei enthielten sich.

Die Maßnahme war derweil schon weit fortgeschritten. Hätte der Amtsausschuss dem Haushalt in der vorliegenden Form zugestimmt, wäre die Bauleistung ausgeschrieben worden. Noch in diesem Jahr hätten die beiden Anlieger auf deutscher und polnischer Seite gebaut werden können. Verträge mit dem Landesumweltamt zur Nutzung des Uferbereiches gab es schon. Parallel wäre die Ausschreibung für den Bau der Fähre, die für Radfahrer und Fußgänger sein sollte, gelaufen. Im kommenden Jahr hätte der Fährbetrieb beginnen können. Für den Tourismus in der Region ist das ein weiterer Rückschlag. Denn auch aus dem Aussichtsturm bei Aurith wird nichts, weil für dieses Projekt keine Fördermittel bewilligt worden sind.