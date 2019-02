Rätselraten um sinkenden Pegel

Jens Sell, Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Der sinkende Wasserstand des Straussees bewegt die meisten Strausberger sehr. Ein Gutachten ist in Arbeit. Eine These zur Ursache stellt der passionierte Taucher und Anwohner Norbert Krause zur Diskussion. Der Wasserverband sieht das anders.

Norbert Krause (64) wohnt seit vielen Jahren unweit des Straussees, ist regelmäßig im Kulturpark unterwegs und hat als Taucher detaillierte Ortskenntnis des Seegrundes und seine Veränderungen über die Jahre beobachtet. Krause schreibt: „Seit mehreren Jahren verliert der Straussee sein Wasser. Es ist einfach weg. Und keiner weiß, wohin?“ Nun seien ja die vergangenen fünf Jahre nicht die regenreichsten gewesen. Da liege es nahe, zu behaupten, es liege an den fehlenden Niederschlägen und der hohen Verdunstung. „Nur, warum hat der Bötzsee nicht so einen Wasserverlust? Ganz einfach: Zum Bötzsee hin gibt es eine wasserundurchlässige Erdwand. Diese verhindert den Wasserabfluss weitestgehend.“

Seit Mai 2014 gehe der Wasserstand des Straussees in die Tiefe. „Zufällig, zeitgleich geht das neue Wasserwerk Spitzmühle Anfang Mai 2014 in Betrieb. Ab Mitte Mai ist ein abnehmender Wasserstand zu verzeichnen“, sagt Krause. Jeden Tag speise das Wasserwerk Tausende Kubikmeter Wasser ins Netz ein. Anfang Juni sei der Wasserstand im Straussee kurzzeitig zum Stillstand gekommen. „Es war weiterhin warm und trocken in jenem Jahr. Um den ,Durst’ der Bürger zu stillen, wurde die Wasserförderung im Juni auf über das Doppelte erhöht. Und: Der Wasserstand ging wieder in die Tiefe“, sagt Krause.

Das neue Wasserwerk an der Spitzmühle liegt auf der Zuflussseite des Straussees, stellt Norbert Krause fest. Das Alte in der Fließstraße liegt auf der abgewandten Seite. Die wasserführenden Tiefschichten hätten eine wichtige Funktion: „Sie tragen den Straussee. Er ist an den tiefen Stellen nur rund 22 Meter tief. Liegt also fast 20 Meter höher als die trinkwasserführenden Tiefschichten“, schreibt Krause. Durch das Abpumpen des tieferen Wassers werde dem Straussee regelrecht der Boden unter dem Wasser entzogen. „Als ehemaliger Taucher im Straussee kann ich das bestätigen. Früher sah man auf dem Bodengrund kleine Hügel. Es drückte Wasser von unten nach oben, und der Seegrund wurde an den Stellen leicht aufgewühlt. Man kann sie nicht unbedingt als Quellen bezeichnen. Es drückte lediglich Tiefenwasser von unten durch poröse Schichten durch. Diese Miniquellen sind heutzutage verschwunden. Es fehlt der Druck von unten. Warum? Weil Wasser in der Tiefe fehlt“, sagt Krause.

Interessant fände er eine Untersuchung, ob sich der Boden des Straussees gesenkt hat oder nicht. „Wenn der Strausseepegel an der Oberfläche um angenommen einen Meter gesunken ist, um wie viel Meter muss dann der kleinere Seeboden in der Tiefe gesunken sein? Das sollten Experten herausfinden.“

Die Stadt hat wie berichtet ein Gutachten zur Untersuchung des sinkenden Pegelstandes bei einer Dresdener Firma in Auftrag gegeben. Dafür hat sie aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds 215 000 Euro erhalten. Erste Ergebnisse will Bürgermeisterin Elke Stadeler im März in einer öffentlichen Versammlung präsentieren, wie sie bei der letzten Stadtverordnetenversammlung sagte.

Beim für den sinkenden Pegel von verschiedenen Seiten als mitverantwortlichen Akteur ins Spiel gebrachten Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) sieht man keinen Zusammenhang zwischen der Trinkwasserförderung und dem Pegelstand. In Spitzmühle werde „das Wasser aus einem Grundwasserhorizont gefördert, der keine Kopplung mit den umliegenden Oberflächengewässern aufweist. Deshalb ist ein Zusammenhang zwischen dem Pegelstand der umliegenden Gewässer und der Fördermenge nicht herleitbar“, sagt André Bähler, technischer Leiter beim WSE. „Allerdings sind Zusammenhänge zwischen geringen Niederschlagsmengen und steigenden Temperaturen als Ursache für sinkende Pegelstände der Oberflächengewässer mittlerweile unbestritten.“

Das Wasserwerk Spitzmühle wird von 14 Brunnen gespeist. Es bereitet das Roh- zu Trinkwasser auf und speist es ins Netz des WSE ein. Zusammen mit den drei weiteren Wasserwerken wurden im Jahr 2018 Bähler zufolge 10,66 Millionen Kubikmeter ins Trinkwassernetz des WSE abgegeben. Spitzmühle lieferte davon 33,8 Prozent – etwa 3,6 Millionen Kubikmeter. Erkner steuerte 30,2 Prozent bei, Eggersdorf 23,5 Prozent und Strausberg 12,5 Prozent. 2017 lag die Gesamtmenge bei 8,5 Millionen Kubikmeter. 2018 sei ein erheblicher Anstieg des Pro-Kopf-Verbrauches an Trinkwasser im Verbandsgebiet zu verzeichnen gewesen. „Neben dem weiter ungebremsten Zuzug ist das der Grund für die hohen Förderzahlen“, sagt Bähler.

Was die Erschließung neuer Trinkwasserquellen betrifft, hatte Elke Stadeler vor den Stadtverordneten ausgeführt, dass sie WSE-Verbandsvorsteher Henner Haferkorn dazu aufgefordert habe, bei der nächsten Verbandsversammlung im März Stellung zu nehmen. Ihrer Ansicht nach gebe es noch in Rehfelde Möglichkeiten. André Bähler sagt dazu: „Rehfelde ist die einzige Richtung, in der wir noch Erschließungsmöglichkeiten sehen.“ Konkrete Planungen gebe es aber nicht. Untersuchungen in den 1970- und 80er-Jahren hätten gezeigt, dass es hier noch ergiebige Grundwasserleiter gebe. „Das ist aber seitdem nicht mehr weiterverfolgt worden“, sagt er.