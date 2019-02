Erfreuliches vom Bauausschuss

Conradin Walenciak

Wriezen (MOZ) Eine umfangreiche Tagesordnung hatte der Ausschuss für Bauwesen, Stadtentwicklung, Grundstücksverkehr, Wohnen und Auftragsvergabe der Stadt Wriezen in seiner Sitzung abzuarbeiten. Die wichtigsten Punkte: die Kita Lüdersdorf und das Feuerwehrhaus Wriezen.

Beim Thema Kita-Neubau gab es nur Positives zu berichten, so Wolfgang Skor, Vorsitzender des Ausschusses. „Die Kita ist aktuell unser wichtigstes Projekt. Hier sind die Innen-Arbeiten nun fertig gestellt worden.“ An der Außen-Anlage werde zwar weiterhin noch gearbeitet, einem zeitnahen Umzug von der alten in die neue Einrichtung stehe nun nicht mehr viel im Wege. „Vorher müssen aber natürlich noch einige Prüfungen und Zulassungsverfahren durchgeführt werden“, so Skor.

Platz für etwa 80 Kinder bietet die Kita Lüdersdorf nach dem Umzug ins neue Gebäude, das direkt neben dem alten steht. Aktuell können dagegen nur rund 40 betreut werden. „Alle – die Kinder und die Erzieher – freuen sich darauf, ihre neue Kita beziehen zu können“, weiß Skor. Zwar fühlten sie sich auch in der alten Einrichtung wohl, doch in dieser wären nun einige Instandsetzungen nötig geworden.

„Derzeit ist die Kita in einem alten Ein-Familien-Haus untergebracht, das nun inzwischen einige Auflagen nicht mehr erfüllt. Diese Mängel zu beheben, wäre ordentlich ins Geld gegangen, weshalb wir uns schlussendlich für einen Neubau entschieden haben“, so Skor. Die finanziellen Mittel für diesen kamen hauptsächlich aus der städtischen Kasse. „Einen kleinen Zuschuss vom Land haben wir aber auch erhalten“, ergänzt der Auschuss-Vorsitzende.

Auch die Planungen für eine neue Feuerwehr-Wache in Wriezen kämen voran, sagt Skor. „Die Frist für die Bewerbungen der Planungs-Büros ist abgelaufen, wir haben uns deshalb auch bereits mit drei Bewerbern intensiver auseinandergesetzt.“ Eine Entscheidung, welches Büro den Auftrag erhält, sei aber noch nicht gefallen. „Wenn nichts dazwischen kommt, sollte das in der kommenden Woche aber funktionieren“, blickt Skor optimistisch voraus.

Ein Standort für den Neubau ist derweil immer noch nicht gefunden. „Da sind wir noch auf der Suche“, bestätigt Wolfgang Skor. Dieser müsse aber eben auch einige Voraussetzungen erfüllen. „Die Verkehrsplanung spielt eine wichtige Rolle und er muss schlichtweg auch groß genug sein“, zählt er einige Standort-Bedingungen auf. Das Raumkonzept der neuen Anlage stehe dagegen bereits fest. „Dazu haben sich die Feuerwehr-Kameraden bereits Gedanken gemacht und uns diese erläutert“, sagt Skor.

Die entstehenden Kosten für den Neubau seien bei der Entscheidungsfindung bezüglich des Planungsbüros übrigens nicht das ausschlaggebende Kriterium. „Natürlich ist das auch wichtig“, so Skor. „Aber in erster Linie geht es darum, dass wir das Gefühl haben müssen, dass genügend Fachkompetenz vorhanden ist.“