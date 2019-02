Die Politik sollte die Bürger nicht in Watte packen

Berlin (MOZ) Geld futsch, Flug weg – wer ein Ticket von Germania erworben hatte und es in nächster Zeit nutzen wollte, steht nach der Pleite der Fluglinie ziemlich dumm da. Fein raus ist dagegen, wer eine Pauschalreise gebucht hat: Da ist der Veranstalter gesetzlich gezwungen, für eine Insolvenzabsicherung zu sorgen und seine Kunden im Notfall kostenlos aus dem Ausland zurückzuholen. Warum gibt es das nicht auch für diejenigen, die nur einen Flug buchen? Das wurde schon beim Aus für Air Berlin diskutiert. Auch da waren die Tickets über Nacht nichts mehr wert.

Die Frage lässt sich einfach beantworten: Weil sich der Staat nicht um alles kümmern muss, auch wenn der Hang, jede Eventualität regeln zu wollen, in der Politik zunimmt. Eine Rundum-Absicherung gegen alle Risiken des Lebens ist nicht seine Aufgabe, auch wenn viele Bürger gern in Watte gepackt werden wollen. Denn damit gängelt er sie nicht nur – oder besser gesagt die Politiker, die sich solche Regeln ausdenken. Es kostet auch Geld. Bei vielen Risiken gibt es die Möglichkeit, sich privat abzusichern. Wer sie nicht nutzt, darf sich nicht hinterher beschweren.

Zudem lassen sich manche Probleme einfach vermeiden. Bestes Beispiel sind die immer wieder diskutierten Zinsen für Dispokredite, für die etwa Verbraucherschützer gern gesetzliche Regeln fordern. Tatsächlich langen manche Banken unverschämt zu. Aber es gibt ein gutes Gegenmittel: Wer sein Girokonto nicht über Gebühr überzieht, muss sie nicht zahlen. Oder man kann sich eine günstige Bank suchen. Das verlangt allerdings Sparsamkeit und ein frühzeitiges Beschäftigten mit dem Problem. Also Vorsorge, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Zugegeben – für manchen, der in wirtschaftlichen Dingen ungeübt ist oder dazu kein Verhältnis hat, wird das schwierig. Aber meist ist es doch einfacher, als man denkt.

Eigenverantwortung statt Bevormundung muss das Grundprinzip sein. Der Staat sollte sich darauf beschränken, eine Vorsorge für die wirklich wichtigen Risiken sicherzustellen. So braucht jeder dringend eine Krankenversicherung, auch wenn mancher meint, sich die Ausgabe sparen zu können. Denn im Notfall müsste der Staat einspringen.

Die Vollkaskomentalität der Bürger wächst. Sie wollen gegen alle Risiken des Lebens abgesichert sein, das immer komplizierter wird, und möglichst soll der Staat dafür zahlen. Dies trifft auf den Hang der Politiker zu, aktiv werden zu wollen. Die großen Herausforderungen sind erledigt oder aber so kompliziert, dass sie kaum befriedigend zu lösen sind. Also kümmern sie sich um die kleinen Dinge, bei denen sie sich gut als Retter profilieren können. Einfach nichts zu tun wäre häufig besser. Aber wozu sind sie Politiker geworden.

Trotzdem sollten sie nicht meinen, sie müssten die Bürger in ein immer dickeres Sicherheitspolster packen. Denn sie rauben uns ein Stück Freiheit. Und wir sollten uns dieser Freiheit auch bewusst sein.