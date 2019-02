Fundstücke unter fauligem Holz entdeckt

Cornelia Link-Adam

Altfriedland (MOZ) Bei den derzeit laufenden Sanierungsarbeiten an der evangelischen Klosterkirche in Altfriedland kommt neben uralten Holzbalken auch manch’ Überraschung zutage. Gefunden wurde bei Dacharbeiten beispielsweise jüngst ein holländischer Zeitungsartikel aus der Nazizeit.

In luftiger Höhe haben Michael Schmidt und Carsten Dames von der Müncheberger Baugesellschaft nach kurzer Winterpause ihre Arbeit wieder aufgenommen und sanieren schon den zweiten Teil des Daches. Im Vorjahr stellten sie schon den ersten fertig. „Es geht gut voran“, sagt Bauüberwacher Wolfram Schwelgin vom Planungsbüro ibs aus Hoppegarten. Aktuell werden die Traufbereiche saniert. Er geht davon aus, dass diese Arbeiten noch gut zwei Monate dauern. Danach folgen Arbeiten an den oberen Bereichen, ehe die Dachdecker mit neuen Ziegeln anrücken. Bis zum Sommer soll der Bauabschnitt fertiggestellt sein.

Ein strammes Ziel, wenn man auf die verfaulten Holzbalken unter dem Dach blickt. Auch die übermauerten Schwellen werden freigelegt, dann das Gesims frei neu aufgebaut. Verbaut wird viel Eiche und Kiefer. Geschehen ist das auch so beim ersten Bauabschnitt. Dieser Bereich ist jetzt durch Wände abgetrennt. „Wir haben hier ja auch Fledermäuse, die brauchen ihre Ruhe“, so Schwelgin. Gemeinsam mit Bauforschern, Restauratoren, Denkmalschutz und dem Amt Neuhardenberg wird hier an einem Strang gezogen.

Vom Stand der Arbeiten machen sich der Kirchbauausschuss-Vorsitzende Burkhard Baer, Pfarrer Arno Leye und Sebastian Blache jede Woche ein Bild. Alle sind Mitglieder des Gemeindekirchenrates. „Die Geschichte der Kirche wird durch die Bauarbeiten wieder sichtbar, das ist sehr spannend“, findet der Pfarrer. „Zumal einige Hölzer laut Gutachten sogar aus dem Jahre 1676 stammen“, fügt Blache an. „Das wurde durch die Jahresringe bestimmt“, erklärt Bauüberwacher Schwelgin. Die letzte umfangreiche Sanierung fand in den 1930er Jahren statt.

Aus Zeiten des Zweiten Weltkrieges fanden Bauarbeiter jüngst auch Überbleibsel in einem Hohlraum unterm Dach. Zum einen das Emblem einer Hakenkreuzfahne. „Auch das gehört zur Geschichte dazu. Kirche ist oft auch Bewahrer, ein stummer Zeuge“, sagt der Pfarrer. Das Nazi-Symbol hat er verbrannt. An anderer Stelle wurde ein Zeitungsartikel aus den 40er-Jahren entdeckt. Der sei laut Sebastian Blache aus einer holländischen Untergrundzeitung und beschreibt die Furcht der Juden vor der Verfolgung. Von wem das Fundstück stammt, ist ebenfalls unbekannt. „Wahrscheinlich hatte dort jemand Familienangehörige in Holland stationiert, fand es wichtig den Artikel zu bewahren aber aus Selbstschutz lieber nicht bei sich zuhause“, mutmaßt Blache. Pfarrer Arno Leye hat den Artikel jetzt im Pfarrhaus. Reden will er dazu bald mit den Holländern aus der Kirchengemeinde und Interessierten.

Für die Komplettsanierung der Kirche bis 2022 – Kosten: über eine Million Euro – bringen sich viele Förderer ein. Beteiligt sind die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, das Land Brandenburg, die Landeskirche, der Kirchenkreis Oderland-Spree, die Kirchengemeinde Neutrebbin-Oderbruch, die Stiftung KiBa und der Förderverein Klosterkirche. Schließlich wird nach dem Dach der Turm saniert und vor der Fassadensanierung muss die Zuwegung umverlegt werden.

Aktuell sucht man alte Fotos der Turmspitze als Vorlage zur Sanierung nach historischem Vorbild. Bilder nehmen Förderverein und Kirchengemeinde gern entgegen.