Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Kinder aus Schwedt reisen zum Achtsamkeits- und MINT-Planeten und machen sich dabei fit für Naturwissenschaften. Die Bildungsreise startet in fünf Kitas. Bezahlt wird sie von der PCK-Raffinerie. Reiseleiter ist der Verein Momelino.

Am Freitagmorgen wartet ein großer Stapel sechseckiger Wunschkisten und eine prall gefüllte Materialkiste mit Lern- und Kreativmaterial auf die Kinder in der Kita „Weg ins Leben“. Neugierig schauen Stella, Samuel, Tiana, Ben und die anderen auf den bunten Wissensberg. Darin stecken eine aufblasbare Weltkugel, Reisetagebücher, das Mitmachheft „Küchenlabor“, die Wünsche-Box, Energiesparspiele, Material zum Lebenszyklus der Biene und Müllvermeidungsspiele. Als Werkstattleiterin Mandy Keil mit den kleinen Entdeckern die Reise zum Achtsamkeitsplaneten startet, sind die Mädchen und Jungen mit Feuereifer bei der Sache. Sie lernen die Erde kennen und erfahren, wie es ihr geht. Nicht so gut. Einige der Kinder wissen schon, wie sie ihr helfen können: Müll vermeiden, Wasser sparen, mit Elektroautos fahren ... Die Kinder reden mit ihrer Reiseleiterin, schreiben ihr Reisetagebuch und dürfen auch das iPad bedienen.

„Der Verein Momelino hat es sich zur Aufgabe gemacht, unter ihnen die Begeisterung für die Welt der Naturwissenschaften und Technik zu wecken“, erklärt Marina Nöbel, 1. Vorsitzende des Vereins. Der hat sein Bildungsprogramm schon in 50 Brandenburger Kitas gebracht. Neben der Kita „Weg ins Leben“ sind das jetzt in Schwedt auch die Kitas „Schnatterenten“, „Oderspatzen“, „Friedrich Fröbel“ sowie Kita und Hort „Kinderwelt“.

Das Bildungsprogramm hat in Schwedt zwei Bausteine. Nr. 1: „wiKilino-Achtsamkeit“ ist eine virtuelle Reise zum Achtsamkeitsplaneten. Sie sensibilisiert für den richtigen Umgang mit Rohstoffen. Es geht um Energiesparen, nachhaltiges Handeln und klimafreundliches Kochen. Nr. 2: „wiKilino MINT“ ist eine Reise zum Kunst- und MINT-Planeten. Dort entdecken Kinder die Bedeutung von Mathematik für ihr Leben und beschäftigen sich mit Technik, Musik, Farben und Natur. MINT ist das Kürzel für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

PCK-Personalleiter Jens Haselow ist überzeugt, junge Leute sollen und wollen frühzeitig, künstlerisch-kreativ an wichtige gesellschaftliche Themen herangeführt werden. PCK betreibe ein Energie-Effizienz-Programm, in dem Mitarbeiter Vorschläge einbringen, um den Energieverbrauch in der Raffinerie zu senken. Das „wikilino“-Programm schlage eine Brücke, um Kinder, auch die von Mitarbeitern, kindgerecht an für die Gesellschaft wichtige Themen heranzuführen. Unabhängig von ihrem jeweiligen Bildungshintergrund.