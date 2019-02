Randalierer wirft Wäschetrockner aus Fenster auf Auto

MOZ

Müncheberg (MOZ) Am Donnerstagnachmittag wurden Polizisten in die Straße Am Kirchberg gerufen. Dort hatte ein Mann nicht nur in seiner Wohnung randaliert, sondern auch einen Wäschetrockner auf die Straße geworfen. Dabei wurde auch ein parkendes Auto beschädigt. Die alarmierten Polizisten stellten den Wüterich in der Wohnung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,55 Promille. Die Beamten brachten den 49-Jährigen daraufhin in ein Krankenhaus.

In der Folge meldete sich ein weiterer Geschädigter bei der Polizei und gab an, von dem 49-jährigen Randalierer auf der Straße geschlagen worden zu sein. Kriminalisten ermitteln nun wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung.(red)