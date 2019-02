MOZ

. (MOZ) Einen Autofahrer, der in einem gestohlenen Audi Q5 auf der A11 unterwegs war, haben Bundespolizisten festgenommen. Der 26-jährige Mann sitzt jetzt hinter Gittern. Bei der Kontrolle auf der L23 in Höhe der Autobahn-Anschlussstelle Chorin hatte sich herausgestellt, dass der Wagen in Berlin gestohlen und mit einem falschen Schlüssel betrieben worden war. Ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Eberswalde ordnete Untersuchungshaft an. (red)