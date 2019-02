Sigmar Gabriel bei seinen Oranienburger Genossen

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Der frühere SPD-Parteichef Sigmar Gabriel sucht Kontakt zur Basis. Er stellt sein Buch vor, spricht über Weltpolitik und will wohl testen, wie er bei seinen Genossen noch ankommt. Am Donnerstagabend war er im Oranienburger Oranienwerk.

In manchen Momenten erinnert Sigmar Gabriel ein wenig an Helmut Schmidt. Ein Elder Statesman, der seinen Genossen langsam-gelassen und in sonorem Ton die Welt erklärt. Das kann er als ehemaliger Außenminister natürlich gut. Wer seine Thesen zu Russland, Nahost oder Frankreich mit Berichten von Besuchen in St. Petersburg, dem Libanon oder Paris bebildern kann, wirkt weltgewandt. Gabriel kann sehr anschaulich erklären, warum ihm etwas wichtig erscheint. Er spricht dazu von seiner Kindheit in einfachen Verhältnissen, seinen Töchtern, der aus Sachsen-Anhalt stammenden Ehefrau oder den Diskussionen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, der er mal etwas abgerungen habe oder die beispielsweise die Grundrente schon in der vergangenen Legislaturperiode verhindert habe. Die Stichworte zu den Themen, die Gabriel an diesem Abend unterschiedlich intensiv streift, liefert der Europawahlkandidat Simon Vaut.

Die beiden sitzen unter einer SPD-Fahne auf der Bühne des Kultursaals im früheren Kaltwalzwerk. Das rote Licht der Scheinwerfer trägt zur Lagerfeuerathmosphäre bei. Da sitzt der frühere Parteichef und Außenminister, den der Ortsvereinsvorsitzende Dirk Blettermann als „Politiker mit Format aus Berlin“ ankündigte, und vermittelt mit der Bedeutsamkeit der Themen, dass die Sozialdemokratie doch viel wichtiger ist, als es ihre Umfragewerte derzeit vermuten lassen. Natürlich erinnert Gabriel dabei an Willy Brandt und Egon Bahr. Selbst Waffenlieferungen der Bundesrepublik in Krisenregionen klingen aus Gabriels Mund fast nach Pazifismus. Das Publikum hört andächtig zu. Zwischenapplaus gibt es für seine Zustimmung zur Grundrente. „Die ist überfällig und muss in dieser Legislaturperiode kommen. Die SPD darf da nicht nachgeben“, sagt Gabriel und klingt plötzlich wieder nach dem alten Parteichef.

Vor zwei Jahren noch wurde Gabriel bei der Mitgliederversammlung der SPD Oberhavel mit keinem Wort erwähnt. Der damalige Bundesvorsitzende galt nicht mehr als Zugpferd, seit plötzlich Martin Schulz der neue Fixstern der Partei war. Inzwischen sind die Sozialdemokraten in der nächsten GroKo und mit der Vorsitzenden Andrea Nahles noch viel tiefer in den Umfragewerten abgerutscht. Ex-Kanzler Gerhard Schröder watscht Nahles ab und lobt Gabriel als das größte Talent der Partei. Gabriel wolle wohl testen, wie er bei der Basis ankommt, vermutet Dirk Blettermann. Tatsächlich will Gab-riel auch sein Buch verkaufen: „Zeitenwende in der Weltpolitik: Mehr Verantwortung in ungewissen Zeiten“ lautet der Titel, der auch das Programm des Abends bestimmt. Bevor Gabriel loslegt, signiert er Bücher, schüttelt Hände und steht für Selfies bereit.

Mit den Kenntnissen des Außenministers erklärt er die Bedeutung der Europäischen Union und ihre Rolle in der sich verändernden Welt. Das klingt viel größer und weltmännischer als der Ansatz von Simon Vaut, der darauf hinweist, dass auch die Existenz des Oranienwerks EU-Fördermitteln zu verdanken sei.

Bei Gabriel ist die Europäische Union vor allem die Antwort auf Kleinstaaterei und Kriege der Vergangenheit und aktuell das beste Mittel, um gegen China, die USA und Russland zu bestehen. Wichtig sei dabei die Einigkeit der Union, betont Gabriel wiederholt. Ein Ausstieg Großbritanniens sei dagegen ein Bild der Schwäche an die Welt. Im globalen Wettkampf könne die EU nur mit Gemeinsamkeit bestehen. Einen von der AfD geforderten EU-Ausstieg Deutschlands beantwortet Gabriel lediglich mit einer rhetorischen Frage nach den Chancen eines einzelnen Staates gegenüber der wachsenden Macht Chinas und den Machtansprüchen Russlands, Amerikas und der Türkei.

Die EU mit ihren 28 Mitgliedsstaaten sei das Werk „unserer Großeltern und Eltern“, sagt Gabriel. „Sie sind innerhalb einer Generation von Sachsenhausen nach Maastricht gekommen“, erklärt Gabriel die den Frieden sichernde Bedeutung der Union. Die Nato zählt er ausdrücklich dazu. Gleich zu Beginn seiner Ausführung sagt Gabriel: „Europa ist bedroht.“ Ungerechtigkeiten, die dieses „weltweit einmalige Experiment“, also die EU, für ihre Bürger auch bereithält, vergisst er aber nicht: „Natürlich ist es eine Riesenschweinerei, wenn hier in Oranienburg jeder Bäckermeister mehr Steuern zahlt als Google und Amazon.“

Ausgerechnet der abtrünnige Sozialdemokrat Hans-Joachim Laesicke stellt die erste Frage, die mehr ein Statement für eine Zusammenarbeit der EU mit Russland ist. Gabriel widerspricht heftig der These, die EU könne nur mit Russland bestehen. Er spricht sich für eine Zusammenarbeit aus, erklärt aber auch, dass Putin schwere Verbrechen zu verantworten habe: gegenüber der Ukraine, den Tschetschenen und in Südossetien.

Gabriel spricht sich auch für diplomatische Beziehungen zu Syrien aus, selbst wenn Machthaber Assad „ein richtiger Verbrecher“ sei. „Aber man muss auch mit solchen Leuten reden“, sagt der frühere Diplomat. Ansonsten zeichnet Gabriel ein eher düsteres Bild von der Welt und ihrer Zukunft. Die Regeln, die die USA der Welt einst für eine berechenbare Zusammenarbeit gegeben hätten, würden für immer mehr Machthaber nicht gelten. Nur zweimal fällt an diesem Abend der Name Trump.

Er hoffe und wünsche für seine drei Töchter, dass sie in einer friedlichen Welt leben könnten, sagt Gabriel. Ihm und seiner, der „goldenen Generation“, hätten alle Möglichkeiten offen gestanden. Das sei wie Frieden längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Gabriels Appell für Europa ist ruhig vorgetragen, wirkt in seiner Intensität und in dem weiten Bogen, den er spannt, aber umso eindringlicher.