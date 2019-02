Seit Jugendtagen engagiert

Larissa Benz

Neubrück (MOZ) Sieben Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Rietz-Neuendorf sind am Freitag im Neubrücker Dorfgemeinschaftshaus für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit geehrt worden.

Vorab sprach Detlef Korn, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands, den Ehrenamtlichen seinen Dank aus: „Mit welcher Begeisterung ihr an die Arbeit geht, ist beeindruckend“, sagte er. Er hob hervor, dass in Rietz-Neuendorf besonders die Feuerwehrgerätehäuser in einem guten Zustand seien: „Ihr seid da auch für andere Gemeinden ein Musterbeispiel“, sagte er. Besonders in Zeiten, in denen Kinder und Jugendliche für Feuerwehren nur schwer zu begeistern seien, sei der langjährige Einsatz der Mitglieder hervorzuheben. Viele von ihnen sind bereits seit Jugendtagen in Rietz-Neuendorf engagiert.

Die Ehrung übernahm Karsten Schwebe, der als stellvertretender Kreisbrandmeister die Medaillen mitbrachte.

Für ihre 40-jährige Mitgliedschaft wurden Karsten Becker (Glienicke), Karin Ostwald (Groß Rietz) und Joachim Wilke (Neubrück) geehrt. Für ihre Dienste seit 50 Jahren zeichneten Karsten Schwebe, Detlef Korn und der Rietz-Neuendorfer Gemeindewehrführer Frank Nagel Joachim Herrgoss (Buckow), Siegfried Lehmann (Buckow), Ullrich Waschkowski (Drahendorf) und Karl-Heinz Radke aus (Neubrück). Nicht anwesend war Günther Görsdorf (Buckow).

Die Birkholzer Kameraden Horst Kahl, Hans-Jürgen Ploke und Manfred Gliese (seit 60 Jahren aktiv) sowie Wilfried Barth, Hubert Klawunn, Siegfried Sprecher und Bernd Zielke (40 Jahre) wurden bereits beim Gemeindeausscheid im Juni ausgezeichnet. Karin Ostwald, die einzige Frau in der Runde, erinnerte sich an ihre Zeit bei der Feuerwehr: „Ich habe damals in einer Frauengruppe angefangen“, erzählte sie. Etwa zwölf Kameradinnen waren laut Karin Ostwald damals Mitglied in der Feuerwehr. Besonders erinnere sie sich noch an einen Waldbrand zu DDR-Zeiten, zu dem sie aus ihrer Arbeit in einer Groß Rietzer Gärtnerei abgezogen wurde.

Rietz-Neuendorfs Bürgermeister Olaf Klempert hob in einer kurzen Ansprache den Zusammenhalt der Mitglieder untereinander hervor: „Bleiben Sie uns erhalten.“