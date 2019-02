Kreis diskutiert über Begrüßungsschilder

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Auf Anregung des Abgeordneten Bernd Stiller (Die Linke) werden die Kreistagsausschüsse darüber diskutieren, ob an Bundes- und ausgewählten Landesstraßen Grenz- oder Willkommensschilder aufgestellt werden, die auf den Landkreis Oder-Spree hinweisen. Auf die Idee habe ihn die MOZ gebracht, sagte Stiller auf der jüngsten Kreistagssitzung. Er sei beim Neujahrsempfang in Fürstenwalde gefragt worden, ob der den Landkreis LOS für eine Erfolgsgeschichte halte. Er sehe das so, sei aber der Meinung, dass man diesen Erfolg besser nach außen zur Schau stellen sollte.

Rund 60 Prozent der Kreise, schätzt Stiller, täten das für sich bereits. An den Willkommensschildern sehe man oft erst, wie weit sich bestimmte Gebiete erstrecken. Mit einem Antrag verbunden hat er auch gleich ein paar Beispiele, so vom Bodenseekreis und aus der Prignitz.

Knapp zwanzig Begrüßungsschilder hält Stiller zunächst für notwendig. Aufgestellt werden sollten sie vor allem im Westteil des Kreises. Die Finanzierung, so der Vorschlag, könne aus den für die Öffentlichkeitsarbeit geplanten Mittel kommen. Der entsprechende Etat sei in den letzten Jahren selten ausgeschöpft worden. Gestaltungsvorschläge hat der Abgeordnete noch nicht. Er könne sich eine öffentliche Beteiligung bei der Findung, vielleicht auch mit der MOZ, vorstellen.

Der Antrag von Bernd Stiller wurde bereits vor der Sitzung von sechs Abgeordneten verschiedener Fraktionen unterstützt. Auf der Sitzung sprach dann Monika Kilian (SPD) zu dem Thema. Sie forderte die Beratung in den Ausschüssen, dem folgte die Mehrheit des Kreistages.

Der Neujahrsempfang hat auch im Geschäftsbericht des Landrats eine Rolle gespielt. Rolf Lindemann erklärte, dass das neue Format des öffentlichen Bürgerempfangs sehr gut angekommen sei. Das sei für den Kreis nun aber auch ein Problem, meinte er augenzwinkernd. „Das Format werden wir jetzt nicht mehr los.“ Lindemann kündigte an, dass man in der Kreisverwaltung ernsthaft prüfe, wie man die Form des Neujahrsempfangs gut fortsetzen könne.