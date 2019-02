Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Der Tod des 57-jährigen Obdachlosen Uwe W., der am Mittwochnachmittag leblos in seinem Zelt in der Ladestraße entdeckt worden war, hat für große Anteilnahme gesorgt. Auch Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) drückte sein Bedauern aus. Er habe Uwe M. beim Weihnachtsessen der „Charity Banditen“ für Obdachlose in Borgsdorf persönlich kennengelernt. Es sei aber ermutigend, dass der Tod von Uwe M. vielen Menschen in Oranienburg nicht egal sei. Tatsächlich hatte die Borsdorferin Janette Budtke über ihren Hilfsverein „Charity-Banditen“ um Spenden für eine Bestattung des Toten gebeten. Bis Freitagabend war die notwendige Summe in Höhe von 3 100 Euro zusammen, ein Teil davon hatte der Verein, der aufgelöst wird, noch auf dem Konto. Janette Budtke dankte für die Hilfe und kritisierte erneut, dass es an Hilfsangeboten fehle. Es gebe Obdachlose, die durch das Hilfsraster fallen. Um sie müssten sich Streetworker kümmern. Auch psychologische Unterstützung sei wichtig, wenn sich Menschen wie Uwe M. aufgäben oder suchtkrank seien. Ähnliches hatten Experten wiederholt gefordert. Auf Facebook brach eine heftige Debatte darüber aus, ob die Hilfsangebote ausreichen würden.

Oranienburg finanziert die Obdachlosenunterkunft mit jährlich 44 000 Euro als freiwillige Leistung. Die Kreisverwaltung hatte bisher davon gesprochen, dass es nur einen Obdachlosen in Oberhavel gebe. Im Dezember 2017 war in Schönfließ eine Frau gestorben, die mit ihrer Tochter im Wald gelebt hatte. Ein Beschäftigungsprogramm wurde vor zwei Jahren eingestellt. Das angekündigte Nachfolgeprojekt gibt es bis heute nicht.