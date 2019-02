Nach ordentlicher Hinrunde geht der Blick nur noch nach oben

Dirk Liedtke

Eisenhüttenstadt Eine sehr ordentliche Hinrunde haben die Fußballer des FSV Dynamo Eisenhüttenstadt in der Landesliga Süd absolviert. Mit 23 Punkten und einem Torverhältnis von 28:18 Toren liegen sie auf einen sehr respektablen achten Tabellenplatz.

Vor allem wenn man die Personalsituation während der Hinrunde betrachtet, ist die Leistung respektabel. In den ersten Pflichtspielen überzeugte die Mannschaft mit Siegen gegen Guben Nord (Pokal 3:1) und gegen Frankonia Wernsdorf (4:1). Selbst bei der Niederlage in Erkner (0:1) war man das bessere Team und scheiterte nur an der Chancenverwertung. Danach gab es einen kleinen Knacks. Erst vergeigte Dynamo das Pokalspiel in Perleberg mit 1:3 und verlor dazu verletzungsbedingt Christian Wulff und dann verspielten die Eisenhüttenstädter daheim gegen die Fürstenwalder Reserve einen 3:0-Vorsprung und musste sich mit einem 3:3 zufriedengeben.

Danach fielen weitere erfahrene Spieler wie Jan Kretschmann, Benjamin Bartz und Daniel Friedrich aus und so fuhren die Dynamos zum nächsten Spiel nach Schlieben mit einer sehr jungen und unerfahrenen Mannschaft, die dort absolut zu überzeugen wusste und mit 2:0 gewann. Das war auch zugleich ein deutliches Signal für das Trainerteam und so wurde mitten in der Saison ein kleiner Umbruch vollzogen. Sehr junge Spieler wie Bagher Niazi, Najibullah Ahmadi, Nico Urbansky und Yvan Ghilslain Ngoyou wurden mehr und mehr zu Stammspielern.

Leider verletzte sich Yvan Ghilslain Ngoyou schwer am Knie und fällt für den Rest der Saison aus. Doch trotzdem hat diese Mannschaft, wenn sie zusammenbleibt, eine große Zukunft vor sich. Nicht zuletzt auch deshalb, weil sie mit Steven und Maik Frühauf zwei technisch starke Spieler in ihren Reihen hat, die mehr und mehr in die Führungsrolle reinwachsen und mit Konstantin Klippenstein, Oliver Weniger, Daniel Friedrich, Toni Seelig, Benjamin Bartz und Keeper Sebastian Grummt eine starke Achse bilden. Zudem haben die Testspiele gezeigt, dass die Formkurve bei Robert Glaser deutlich nach oben zeigt und Falk Busch aus der zweiten Mannschaft eine echte Verstärkung für das Team werden kann. Mit Dietrich Lichtner hat man zudem auch eine sehr gute Alternative für das Tor, wie seine Leistung beim 2:0 Sieg in Briesen gezeigt hat.

Das ein solch junges Team noch einigen Leistungsschwankungen unterliegt ist normal. Das zeigen auch die Ergebnisse. So wurden die Spitzenteams aus Senftenberg (5:0) und Miersdorf/Zeuthen (2:1) zu Hause geschlagen, aber gegen Wildau (0:5) und Schöneiche (0:1) auch zu Hause verloren. „Wenn wir es schaffen dort mehr Konstanz rein zu bringen, könnten wir ganz oben mitspielen. In der Rückrunde wollen wir uns auf die oberen Tabellenplätze konzentrieren und nicht mehr ganz so viel nach unten schauen, ohne natürlich nicht zu vergessen, wo wir herkommen“, sagt Dynamo-Trainer Dietmar Brauer.

„Die Vorbereitung auf die Rückrunde läuft ordentlich. Die Trainingsbeteiligung stimmt. Leider haben wir keinen Kunstrasen, so dass wir viel improvisieren müssen. Aber mit unserem Athletik-Trainer Sergej Frühauf lassen wir uns sehr viel einfallen und die Jungs ziehen gut mit. Die Leistungen in den Testspielen passen. Beim 0:3 beim 1. FC Frankfurt waren wir gleichwertig und haben unter Wert verloren, beim 2:2 in Weißensee und 1:0 gegen Weißwasser haben wir beim Torabschluss etwas geschludert. Insgesamt sind wir zufrieden, da wir sehr viel probiert haben. Am Dienstag testen wir noch einmal gegen die SG Wiesenau und sollten dann ordentlich vorbereitet nach Wernsdorf reisen, wo uns zum Auftakt sicherlich ein ganz heißer Tanz erwartet“, so Brauer.