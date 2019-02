Bis 2022 barrierefreier ÖPNV

Manuela Bohm

Havelland (MOZ) Bis zum 1. Januar 2022 ist die Umsetzung der Barrierefreiheit im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gesetzlich festgeschrieben. Verankert ist es im Paragraphen 8 des Personenbeförderungsgesetzes. Die Kommunen legen die Ziele für den ÖPNV im Nahverkehrsplan fest - dabei auch zum Thema Barrierefreiheit.

Im Landkreis Havelland ist ein Nahverkehrsplan für die Jahre 2012 bis 2016 erarbeitet worden. Ende 2015 wurde dessen Gültigkeit per Beschluss des Kreistags bis in dieses Jahr verlängert. Als Leitziel heißt es darin unter anderem: „Zunehmend sind die spezifischen Bedürfnisse von Senioren und Fahrgästen mit eingeschränkter Mobilität bei der barrierefreien Gestaltung der Haltestelleninfrastruktur, dem Fahrzeugeinsatz, der Fahrgastinformation und der Angebotsgestaltung zu berücksichtigen.“ Im Havelland deckt zum überwiegenden Teil die Havelbus GmbH Angebote des ÖPNV ab. Aktuell, heißt es von dem Unternehmen, seien 93 Prozent der Busflotte barrierefrei. „Bis 2022 ist es unser Ziel, dass alle Fahrzeuge barrierefrei sind“, erläutert Karola Schulz, Sprecherin der Havelbus GmbH. Auch die Kleinbusse des ÖPNV-Dienstleisters sind mit einer Multifunktionsfläche für das Abstellen von Kinderwagen, Rollstühlen und Rollatoren ausgestattet. Allerdings so Schulz, können diese Fahrzeuge nicht am Bordstein abgesenkt werden. Der Ausbau und die Ausstattung der Bus-Haltestellen beispielsweise mit erhöhten Borden liegt in der Verantwortung der jeweiligen Städte und Gemeinden.