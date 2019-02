Erweitertes Angebot

Michael Anker

Bad Freienwalde (MOZ) Die Gemeinnützige Drei Sterne Betreuungs GmbH in Bad Freienwalde hatte jetzt Grund zum Feiern. Geschäftsführerin Cordula Lillge hatte zur Eröffnung neuer Räume der Kontakt- und Beratungsstätte (KBS) nach Alttornow eingeladen. Sie zeigte sich zufrieden darüber, dass es gelang, nicht nur dort neue Räume zu mieten, sondern auch in Wriezen. Die Mitarbeiterinnen Karina Soyke und Heidemarie Medejczyk halten an beiden Standorten Angebote für Menschen mit psychischen Erkrankungen bereit.

Mit einer Selbsthilfegruppe begann 2012 die Kontakt- und Beratungsstätte ihre Arbeit. Inzwischen gibt es zwei geschlossene Gruppen und offene Angebote. Kreativangebote, wie die der Montagsmaler, eine geschlossene Gruppe, wechseln sich mit sportlichen Aktivitäten.

Neu sind die Angehörigenberatung und der offene Treff. „Es bestand immer der Wunsch nach Neuaufnahmen, aber die Kapazitäten waren begrenzt. 35 bis 40 Stammbesucher hat die KBS. Jetzt hat der Landkreis mehr Geld zur Verfügung gestellt und wir konnten das Angebot erweitern“, sagt Karina Soyke, die die Angebote koordiniert. So könne die Angehörigenarbeit nun erweitert werden.

Betroffene können Angehörige zum Treff mitbringen und mit Anderen ins Gespräch kommen. Die Psychiatrische Praxis von Annett und Heiko Wallmann sieht einen großen Gesprächsbedarf zum Thema Beziehungsabbrüche in den Familien aufgrund psychischer Erkrankungen. Partner trennten sich oder Kinder wendeten sich von den psychisch Erkrankten ab. So entstehe ein hoher Leidensdruck.

Im Umgang mit der Erkrankung entstehen viele Ängste bei Angehörigen. Zu diesem wichtigen Aspekt in der Netzwerkarbeit soll ab sofort ein entsprechendes Angebot in den neuen Räumen umgesetzt werden. Zusätzliche Beratungsangebote, zum Beispiel zu Pflegefragen, bietet das Stephanus-Mobil. Auch mit der allgemeinen Sozialberatung sollen Synergieeffekte geschaffen und Beratungen zum Thema Rehabilitation angeboten werden.

Donnerstags ab 9.30 Uhr geht es sportlich in Alttornow zu. „Richtiger Sport ist es nicht“, schränkt Heidemarie Medejczyk jedoch ein, „es heißt bei uns Bewegung mit Musik.“ Im Anschluss daran gebe es kleine Wanderungen mit den Besuchern der KBS. Regelmäßige Fahrten, zum Beispiel zum Kegeln, seien ebenfalls im Programm.

Ab Montag gibt es auch in Wriezen Betreuungsangebote. Zwei Räume mit einer Küchenzeile stehen im Rathaus zur Verfügung. Dort gibt es vorerst montags von 13 bis 15 Uhr einen offenen Treff. Dazu wird einmal im Monat, mittwochs, eine Beratung für Angehörige der Betroffenen angeboten.