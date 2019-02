Schwitzpausen für Spitzenergebnis

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Wachsende Mitarbeiterzahl, Rekord-Ergebnis: 2436 Wohnungen hat Projektentwickler Bonava 2018 in Deutschland verkauft. Gesteuert wird das Geschäft in Fürstenwalde. Seit Januar von einer neuen Doppelspitze: Sabine Helterhoff und Andreas Fohrenkamm.

Sie ist, sagt Sabine Helterhoff, eher der Morgentyp. Zumindest wenn es um das Sport-Programm im unternehmenseigenen Fitnessstudio geht, schwitzt die 56-jährige Juristin lieber vor der Arbeit. Seit Januar ist sie die Vorsitzende der Geschäftsführung von Bonava in Deutschland. Sie hat Nils Olov Boback abgelöst, der in den Ruhestand geht. Seit 1990 ist Sabine Helterhoff im Unternehmen. Damals hieß das noch Industriebau Fürstenwalde (IBF) und stand unter der Verantwortung der Treuhand. Und fast genauso lange kennt Sabine Helterhoff auch Andreas Fohrenkamm, der 1978 als Maurer in dem Betrieb begann, studierte, Bauleiter, Oberbauleiter, Projektentwickler und 2008 Geschäftsführer wurde.

Das neue Führungsduo übernimmt Bonava Deutschland, eine Tochter des schwedischen Konzerns, in einer denkbar guten Lage. Im Jahr 2018 wurden allein in Deutschland 2436 Wohneinheiten, also Häuser und Wohnungen, verkauft. 2017 waren es 2412 (plus 1 Prozent). Die Umsatzerlöse kletterten von 523,7 auf 559,1 Millionen Euro (plus 6,8 Prozent). „Wir sind jetzt die größte Einheit im Konzern“, sagt Sabine Helterhoff – 41 Prozent des Umsatzes werden in Deutschland erwirtschaftet. Dafür arbeiten knapp 1000 Mitarbeiter in elf Büros, verteilt auf acht Regionen.

Die Konzernzentrale steht in Fürstenwalde. Vor rund einem Jahr bezog Bonava den fünfgeschossigen Erweiterungsbau Am Nordstern – errichten ließ ihn, genau wie den ersten Gebäudeteil, die Stadt. Bonava mietet ihn zurück und tilgt damit den städtischen Kredit. Der MietvVertrag läuft bis Ende 2027. „Es gibt die Option auf Verlängerung“, betont Sabine Helterhoff. „Wir sind stark in der Region verwurzelt“, ergänzt sie. Die meisten der gut 430 Mitarbeiter wohnen in Fürstenwalde, andere pendeln aus Beeskow, Storkow, Frankfurt und Berlin ein. Bauarbeiter, Architekten, Planer, Marketingspezialisten und Manager gehören dazu. Noch ist genügend Platz für Zuwachs: Das Gebäude ist für 600 Menschen konzipiert.

In der vierten Etage sitzen die Mitarbeiter der Region Berlin-Brandenburg. Ein Projekt mit 1000 Wohneinheiten in Karlshorst bereiten sie vor, ein ähnlich großes in Schönefeld. „Wir würden gern mal wieder in Fürstenwalde bauen“, sagt Fohrenkamm. Für das Areal der früheren Wollfabrik in der Uferstraße hatte auch Bonava einen Entwurf eingereicht. Das Vorhaben kam ins Stocken, am Dienstag will sich der Stadtentwicklungsausschuss damit befassen. „Wir haben noch immer Interesse an dem Grundstück“, betont Fohrenkamm. Der 57-Jährige wohnt in Fürstenwalde. Da ist der Weg zur Arbeit kurz. Gelegentlich zieht es ihn sogar am Wochenende dorthin, zum Schwitzen, auf einem der Sportgeräte.