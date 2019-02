Vortrag zu Versicherungen

MOZ

Eisenhüttenstadt Im Wochenrhythmus informiert der Pflegestützpunkt in Eisenhüttenstadt Interessierte zu verschiedenen Pflegethemen. Am vergangenen Donnerstag ging es etwa um Leistungen der Pflegeversicherung. In der kommenden Informationsveranstaltung am Donnerstag, den 21. Februar, wird Lars Ettmeier auf die Rahmenbedingungen eines Pflegevertrages eingehen. Interessierte können sich zwischen 16 und 17 Uhr in der Friedrich-Engels-Straße 12 zu Inhalten, Kündigungsfristen sowie den Rechten und Pflichten des Pflegedienstes sowie der Klienten informieren. (Kontakt unter 03364 283926)