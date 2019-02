Sparkasse schreibt schwarze Zahlen

Christian Schönberg

Ostrprignitz-Ruppin (MOZ) Die Marktvoraussetzungen für die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin sind schwierig, das Umfeld aber ist gut. Am Ende des Jahres 2018 blieb ein Ergebnis, das unter dem von 2017 lag, aber immer noch im oberen Drittel des Schnitts aller Sparkassen liegt.

Für die schlechten Voraussetzungen sorgt eine anhaltende Niedrigzinspolitik der Zentralbank. Das gute Umfeld ist aber eine robuste Regionalwirtschaft mit konsumfreudigen Ostprignitz-Ruppinern.

So stiegen die Kundeneinlagen um knapp drei Millionen auf knapp 1,2 Milliarden Euro. Darunter sind die Beträge von Gehaltsüberweisungen wie auch von Fonds und Aktien, in die die Anleger investieren. Außerdem laufen derzeit Kredite in Gesamthöhe von 531,1 Millionen Euro über das kreiseigene Geldinstitut. Neue Kredite wurden 2018 in Höhe von fast 100 Millionen Euro ausgegeben – 16 Millionen Euro mehr als noch 2017. „Den Menschen geht es gut, und sie wollen sich auch wieder etwas leisten“, sagte Markus Rück bei der Präsentation der Geschäftszahlen. Anders sei die „bemerkenswerte Entwicklung“ im privaten Neu-Kreditgeschäft kaum zu erklären. 17,3 Prozent mehr Geld als 2017 ist darlehensweise ausgereicht worden. Möglich macht das aber auch eine anhaltend niedrige Zinsphase. Diese erfordert wiederum bei Sparern ein Umdenken, betont Vorstandsmitglied Ralf Osterberg.

„Der risikofreie Zins bringt es nicht mehr“, sagte er. Das alte Sparbuch hat zwar nicht ganz ausgedient. Aber die Streuung von Vermögen in andere Anlagenwerte gewinnt nicht nur an Bedeutung – sie wird auch die Zukunft des Kundengeschäfts prägen, schätzt Osterberg ein. Denn, wie er anhand einer Grafik erläuterte: Der übers Sparen erreichbare Zins wird auch im kommenden Jahrzehnt kaum wieder über die Inflationsrate wachsen: Auf lange Sicht hat der Sparbuchinhaber vielleicht in ein paar Jahren 500 Euro Zins erwirtschaftet, muss aber die Waschmaschine deutlich teurer kaufen, als zu Beginn der Anlage. Aktiendepots brächten immerhin über regelmäßige Dividendenzahlungen Erträge – und langfristig steigen sie höher, als Anleihen mit ihren Zinsen brächten. Wer dazu mehr wissen will, kann künftig auf eine neue Geschäftsstelle zählen: Sie ist rein medial aufgebaut; die Mitarbeiter treten über Kommunikationskanäle und nicht von Angesicht zu Angesicht mit Kunden in Kontakt. Wer sie dennoch direkt kennenlernen möchte, kann sich den 30. März merken. Dann ist Tag der offenen Tür an dem Neuruppiner Standort, zu dem noch extra eingeladen wird.

Das Filialnetz soll erhalten bleiben, auch wenn es in Bezug auf die kleinen Geschäftsstellen ökonomisch eine Herausforderung bleibt: „Es gibt keine Pläne, daran zu rütteln“, sagte Rück mit Blick auf solche Filialen wie in Flecken Zechlin, Breddin und Freyenstein. Als kommunale Einrichtung habe die Sparkasse auch eine „Verpflichtung, flächendeckend da zu sein“. Daran werde die Geschäftsführung auch immer wieder durch den Verwaltungsrat erinnert, der von Landrat Ralf Reinhardt (SPD) angeführt wird und mit Kreistagsabgeordneten bestückt ist. Wirtschaftlich stehe die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin auch so gut da, dass solch ein Filialnetz erhalten bleiben kann.

Die Mitarbeiterzahl ist 2018 um zwei auf nun 255 reduziert worden. Dabei gehe es ausschließlich um altersbedingte Abgänge. 2013 waren es noch 277 Mitarbeiter.

Altersbedingte Abgänge werden aber auch genutzt, um sich dem Trend zur Digitalisierung anzupassen. Das heiße nicht per se eine Reduzierung der Mitarbeiter, sondern das Bauen auf Beschäftigte, die den Trend mitzuforcieren imstande sind. „Diese Umstellung verlangt allen viel ab – selbst mir“, betont Rück.