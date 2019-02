Nur 37 Minuten bis Stettin

Oliver Schwers

Kerkow (MOZ) Angermünde rückt wieder ins europäische Fernreisenetz. Mit dem bevorstehenden Ausbau der Stettiner Bahnlinie soll eine Lücke im Verkehrskorridor zwischen Ostsee und Adriaküste geschlossen werden. Das verkündet Bahnbevollmächtigter Joachim Trettin.

Es geht vorwärts: Die Pläne für den ersten Bauabschnitt der neuen Stettiner Bahnlinie sind fertig. Das betrifft die Strecke zwischen Angermünde und Passow. Das notwendige Planfeststellungsverfahren ist eingereicht worden. Jetzt folgt der schwierigere Teil von Passow bis zur Grenze. 2021 sollen die eigentlichen Bauarbeiten beginnen.

Es ist ein gigantischer Komplettumbau. Die alten Dämme, sie stammen noch aus der Zeit vor den Weltkriegen, reichen nicht mehr aus für moderne Trassen. Auch die bis Passow bereits existierenden elektrischen Oberleitungen müssen weg und vollständig neu gebaut werden. Ebenso Gleise, Oberbau, Weichen, Sicherheitseinrichtungen. Bei Passow steht eine Verstärkung des Unterbaus bevor, weil der Bahndamm im Moor versackt.

Tempo 160 – das ist das Ziel. Bessere Verbindungen, schnelle Züge, weniger Umstiege. Mit dem millionenschweren Projekt bekommt die frühere Hauptstrecke zwischen den Metropolregionen Berlin und Stettin ihre alte Bedeutung zurück. Das viele Jahre umstrittene und immer wieder verschobene Vorhaben ist zudem ein Lückenschluss im europäischen Schienennetz, und zwar im Verkehrskorridor zwischen Adria und Ostsee. So stellt es Joachim Trettin dar, Bahnbevollmächtigter für die Länder Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Auf einer Informationsveranstaltung der Angermünder CDU im Speicher von Gut Kerkow wirft er die Zukunft an die Wand: Fahrzeit zwischen Angermünde und Stettin höchstens 37 Minuten. Das uckermärkische Eisenbahndrehkreuz rückt zehn Minuten dichter an Berlin heran. Der geplante Halbstundentakt in die deutsche Hauptstadt in der Hauptverkehrszeit kommt dann einem S-Bahn-Anschluss gleich. So die Vorstellungen der Planer. Wer von Stettin nach Berlin-Hauptbahnhof fährt, soll nicht länger als 90 Minuten brauchen.

Allerdings vergeht bis dahin noch viel Zeit. Mit der Baugenehmigung für den Abschnitt Angermünde-Passow rechnen die Experten erst 2021. Dann sollen sofort die Bagger anrollen. Dieser Teil könnte 2025 abgeschlossen sein. Die weitaus längere Strecke zwischen Passow und der Grenze muss elektrifiziert und zweigleisig ausgebaut werden. Mit der Genehmigung rechnet Projektmanager Andreas Monse von der Deutschen Bahn erst 2024. Zwei Jahre später könnte der Einweihungszug rollen.

Alle Unterwegsbahnhöfe erhalten neue Bahnsteige. Bei Schönermark entsteht ein Überholgleis für lange Güterzüge. Angermünde bekommt ein neues Umrichterwerk für den benötigten Strom. Unklar sind noch die letzten acht Kilometer von der Grenze bis Stettin. Die polnische Seite hat erklärt, auch dort das zweite Gleis zu legen, aber es gibt noch keinen endgültigen Beschluss.

Im Zuge des Ausbaus könnte der Industrieanschluss an die Stadt Schwedt über Passow/Stendell verbessert werden. Es gibt die Idee, ein zweites Gleis zu legen, um später die Papierfabrik, die PCK-Raffinerie, Verbio und dann auch den Hafen zu erreichen und die Wirtschaft zu stärken. Vorsorglich lassen die Trassenbauer schon eine bisher nicht existierende Nordkurve aus Richtung Stettin setzen.

Angesichts der guten Angermünder Anbindung bekommt Schwedt jetzt kalte Füße. „Auch wir wünschen uns einen 30-Minuten-Takt und eine Nachtanbindung“, so Vize-Bürgermeisterin Annekathrin Hoppe. „Schwedt muss besser angebunden werden.“ Genau diese Forderung müsse die Stadt nun gegenüber dem Land und dem Verkehrsverbund aufmachen, erklärt Joachim Trettin. Denn dort werden später die Züge bestellt.