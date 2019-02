Verunsicherung nach Aus für Straßenausbaubeiträge

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) Am Freitag verkündeten die Regierungsfraktionen die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Bereits am Donnerstagabend hatte OB René Wilke (Die Linke) in der Stadtverordnetenversammlung die Pläne der Landesregierung durchblicken lassen – kurz zuvor hatte er sich darüber mit Finanzminister Christian Görke im Rathaus ausgetauscht. „Es scheint ziemlich klar zu sein, dass die Straßenausbaubeiträge künftig nicht mehr erhoben werden“, erklärte Wilke im Stadtparlament – was die Stadtverordneten überrascht aber begeistert zur Kenntnis nahmen. Doch der OB trat anschließend ein Stück weit auf die Euphoriebremse. „Ich kann ihre Zustimmung nachvollziehen. Aber für uns als Stadt besteht natürlich künftig ein Risiko, was die Ausfinanzierung von Straßenbauprojekten betrifft.“

Die Stadt habe dem Finanzminister viele Fragen mit auf den Weg gegeben. Zum Beispiel, was die Abschaffung der Beiträge für bereits begonnene oder anstehende Bauprojekte bedeute. Zudem hätten Proteste von Anliegern oft eine dämpfende Wirkung auf die Kosten gehabt, „weil genau darauf geschaut wurde, was gemacht werden muss und was nicht“. Diese Wirkung entfalle nun. Und er prophezeite: „Möglicherweise werden wir nach der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge keine Bürgerinitiativen mehr haben, die sich gegen den Ausbau richten, sondern Initiativen, die fordern, dass ausgebaut wird. Es ist schwer abzusehen, wie wir als Stadt finanziell damit umgehen sollen.“ (thg)