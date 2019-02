Viel Lob als Geburtstagsgeschenk für die Kämmerin

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Möglicherweise lag es am Valentinstag. Oder aber an der Kämmerin, die am Donnerstag ihren Geburtstag feierte. In den letzten Jahren hat es jedenfalls keinen Haushalt gegeben, über den die Stadtverordneten derart einhellig voll des Lobes waren, wie den doppelten für 2019 und 2020: Der Haushalt sei in sich schlüssig, der straffe Zeitplan eingehalten worden und auch alle möglichen Risiken habe OB René Wilke klar benannt, hieß es unisono. Es kam daher nicht überraschend, dass der Beschluss – von zwei Enthaltungen der AfD und einer CDU-Gegenstimme abgesehen – eindeutig ausfiel (MOZ berichtete). Was nicht hieß, dass es nicht auch kritische Hinweise gab.

„Der Blick in die Zukunft sieht besser aus als je zuvor“, frohlockte Dietrich Hanschel, Fraktionsvorsitzender der SPD. Dass Frankfurt damit beginne, Schulden abzubauen, und zugleich Schwerpunkte setze, sei „ein gutes Signal“. Doch der „Druck im Kessel“ bleibe, so Hanschel; vor allem, was die Fertigstellung der Jahresabschlüsse angehe.

Auch Ulrich Junghanns (CDU) würdigte den „durch drei Änderungsdienste und eingearbeitete Wirtschaftspläne gereiften Haushalt“. Die Verwaltungsspitze habe, was die finanzielle Lage der Stadt angeht, für mehr Klarheit gesorgt. Dennoch blieben die 261 Millionen Euro an Ausgaben „fremdes Geld, das wir der Leistungskraft der Steuerzahler zu verdanken haben“, mahnte der frühere brandenburgische Wirtschaftsminister. Insbesondere bei der Personalentwicklung bleibe die CDU daher bei der „kritischen Sicht auf die Dinge“. Der Personalplan weist für dieses Jahr 921 Vollzeitstellen aus – die Christdemokarten streben weiter eine Zahl von unter 900 Stadt-Beschäftigten an. Junghanns erneuerte zudem seine Forderung, das Controlling in der Verwaltung neu aufzustellen. Zumal der Weg aus der Entschuldung noch „nicht hinreichend gesichert“ sei.

Sahra Damus (Grüne/BI Stadtentwicklung/Pirat) befand, dass sich „viele große Themen für die nächsten Jahre im Haushalt wiederfinden“. Der Doppelhaushalt setze Prioritäten in den Bereichen Instandsetzung, Kinderarmut und Bürgerbeteiligung, „was wir voll unterstützen“.

Es war Sandra Seifert – Fraktionsvorsitzende der Linken – die bei aller Euphorie über den Überschuss von 1 Million Euro die Stadtverordneten wieder ein Stück weit erdete. „Man ist fast versucht, zu sagen, wir hätten hier ein Wunderwerk vor uns liegen“, bemerkte sie. Dabei hätten sich viele Zahlen im Detail gar nicht groß verändert. „Aber es hat sich gezeigt, was Atmosphäre ausmacht. Seit langer Zeit habe ich hier eine konstruktive Zusammenarbeit mit einer geschlossenen Verwaltungsspitze erlebt.“ Als Vorsitzende des Jugendhilfeausschuss kritisierte sie indes, dass die planvolle Abarbeitung des Reparaturrückstaus bei den Kitas zu wenig Berücksichtigung gefunden habe. Diese Aufgabe müsse mit einem eigenen Budget versehen werden.

In Kraft treten kann der Doppelhaushalt erst, wenn die Kommunalaufsicht ihn genehmigt hat. Laut Kämmerin Corinna Schubert hat die Stadt alle notwendigen Auflagen erfüllt. Einzige Ausnahme: noch gelinge es der Stadt perspektivisch nicht – wie vom Land gefordert – bis 2030 alle Schulden abzubauen, sondern erst im Jahr 2031.