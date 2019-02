Teures Storchennest

Michael Dietrich

Vierraden (MOZ) Beim Umbau der Kita Storchennest kommt eine Kostenexplosion auf die Stadt zu. 440 000 Euro sollte der bessere Brandschutz kosten. Die Ausschreibung ergab aber 700 000 Euro. Jetzt muss das Stadtparlament Geld nachschießen, unter den Stadtverordneten grummelt es gehörig.

Im Ausschuss der Stadtverordneten für Bau- und Wirtschaftsangelegenheiten rumorte es ordentlich. Die Grenze der Toleranz sei damit überschritten, sagte Thomas Büsching von der CDU. Der als sachkundiger Bürger in den Ausschuss berufene Marcel Bernott sprach gar von Geschenken für die Privatwirtschaft und davon, dass jemand bei der Planung geschlafen haben müsse.

Auslöser für den Ärger war, dass der wegen Brandschutzauflagen erforderliche Umbau der Kita „Storchennest“ in Vierraden plötzlich 256 000 Euro mehr kosten soll als geplant. Das ist das Ergebnis der Ausschreibung, also das Angebot eines Bieters, der sich um den Auftrag der öffentlichen Hand beworben hat. Es soll nur einen geben, darüber reden darf die Stadt wegen des Vergaberechtes nicht. Aber der Preis, den er verlangt, den musste sie nennen: 695 000 Euro. Das liegt 37 Prozent über dem Beschluss der Stadtverordneten vom Dezember, deshalb muss sich Bürgermeister Jürgen Polzehl erneut das Okay der Stadtverordneten dafür abholen.

Das Vorhaben ist längst vorbereitet. Am 1. März zieht der freie Träger Uckermärkischer Berufsbildungsverbung (UBV) mit seinen 50 Kindern aus dem Storchennest aus und nimmt provisorisch Quartier in der ehemaligen Ehm Welk-Schule und zeitweiligen Asylunterkunft in Schwedt. Bis Juli darf dann gebaut werden, dann muss die Stadt schon die 200 000 Euro Fördermittel abrechnen, die sie dafür bekommt, also zu gut deutsch fertig sein. Die Frage, die bei der Beratung über die Mehrkosten offen im Raum stand, war, ob die Stadt das nicht hätte vorher wissen können, wie teuer dieser Umbau sei und ob die Planer bei der Kostenermittlung wirklich gepennt hätten.

Das dementierten die Stadt und Planerin Doris Kessels. Sie erklärten den Preisanstieg mit zusätzlichen Leistungen, die sich aus der Baugenehmigung ergaben, gestiegenen Baupreisen und einer generellen Marktverknappung. Kaum eine Firma reiße sich noch um öffentliche Aufträge, wenn sie auch in der freien Wirtschaft genug Bauprojekte bekommt.

Vize-Bürgermeisterin Annekathrin Hoppe sagte, die Umsetzung der Brandschutzauflagen sei alternativlos, ansonsten dürfe die Kita nicht mehr genutzt werden. Die Abstimmung ging mit sechs Ja- und zwei Nein-Stimmen aus. Entscheiden wird das Stadtparlament Ende Februar.