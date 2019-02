Bauarbeiten an „Brennpunkt“

Uwe Spranger

Petershagen-Eggersdorf/Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Voraussichtlich von Mitte Mai bis Mitte Oktober soll nun der Bahnübergang Lindenstraße Petershagen/Bahnhofstraße Fredersdorf umgestaltet werden. Das hat das Rathaus aus dem Doppeldorf bereits jetzt angekündigt. An dem „Brennpunkt“ im Verkehrssystem werde die Deutsche Bahn an den Gleisen, den Stromschienen der S-Bahn sowie der Stromversorgung arbeiten. Umfangreich werde zudem die Signaltechnik erneuert. Die Jetzige stammt zum Teil noch aus DDR-Zeiten. Im Fahrbahnbereich sowie im Bereich des Geh-/Radweges werden neue Schranken errichtet.

In dem Zuge werde auch der Landesbetrieb Straßenwesen, der für diese Landesstraße L 30 verantwortlich zeichnet, die Strecke im Bereich des Bahnübergangs grundhaft ausbauen sowie in einem knapp 30 Meter langen Wartebereich vor und hinter den Schranken, hieß es. Im nördlichen Bereich an der Bruchmühler Straße ist eine Verkehrsinsel vorgesehen, die es Fußgängern künftig erleichtern soll, die Straße zu überqueren. Überdies werden Entwässerungsleitungen vom Kreuzungsbereich nördlich des Bahnübergangs in der Fahrbahn der Bahnhofstraße bis zum Brückenbauwerk am Mühlenfließ gebaut.

Die Gemeinde Petershagen-Eggersdorf wird auf der östlichen Seite des Bahnübergangs einen separaten Rad- und Gehweg in einer Breite von 2,50 Meter sowie Straßenbeleuchtung errichten. Und der Wasserverband werde zwei sich kreuzende Trinkwasserleitungen auswechseln.

Verkehrseinschränkungen im Zuge des Vorhabens würden rechtzeitig vor Baubeginn bekannt gegeben.

Ursprünglich hatte die Bahn den Übergang bereits im vorigen Jahr erneuern wollen. Weil Fredersdorf-Vogelsdorf die Lindenallee und ein Stück Platanenstraße ausgebaut hat und so der dortige Übergang unpassierbar war, hätten Kraftfahrer riesige Umwege fahren müssen.(red)