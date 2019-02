Königsschloss steht zum Verkauf

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Nun ist es amtlich: Schloss Freienwalde steht zum Verkauf. Der Landkreis hat am Freitag mit dem Interessensbekundungsverfahren begonnen. Im Vordergrund steht die Suche nach dem besten Konzept, das alle vom Kreistag festgelegten Kriterien erfüllt.

„Der Landkreis sucht solvente Erwerber, die auf Grundlage ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit geeignet sind, die Liegenschaft zu erwerben und unter Berücksichtigung der Ziele der Stadt Bad Freienwalde und des Landkreises Märkisch-Oderland nachhaltig zu entwickeln“, teilte Kreissprecher Thomas Berendt mit. Ausgeschrieben sind das Schloss sowie seine Nebengebäude Teehäuschen und Gärtnerhaus sowie der 10,5 Hektar große Schlosspark. „Die Grabstätten wurden heraus gemessen“, sagte Thomas Berendt. Dazu zählt die Grabstelle der Familien von Schrabisch und von Daum an der Grenze zur Freilichtbühne.

Wir haben den Preis vollkommen offen gehalten“, sagte der Kreissprecher. Wenn ein Interessent das Konzept schlechthin liefert, aber nur einen Euro bezahlen kann, ist er unter Umständen besser im Geschäft als jemand, der eine hohe Summe bietet, aber ein Konzept liefert, das nicht einmal das Papier wert ist, auf dem es steht. „Der Preis ist nicht der alleinige Gesichtspunkt“, sagt Thomas Berendt. „Wir fahren zweigleisig“, ergänzte er. Für die Ausschreibung, die am 21. März endet, bedient sich der Landkreis der BSG Brandenburgische Stadterneuerungsgesellschaft, dem Sanierungsträger für das Land Brandenburg und der Stadt Berlin. Grundlage für den Verkauf ist ein Beschluss des Kreistages vom Juni vergangenen Jahres, der die „Entbehrlichkeit“ des Schlosses für den Landkreis feststellte. Zuvor führte der Landkreis Gespräche mit der Stadt Bad Freienwalde, die jedoch scheiterten. Dem Vernehmen nach wollte die Stadt für den Betrieb einen jährlichen Zuschuss vom Landkreis, den dieser nicht bezahlen wollte.

Um die Nachhaltigkeit der mit den bisherigen öffentlichen Sanierungsmaßnahmen an Schloss, Gärtnerhaus und Teehaus verbundenen Investitionen zu gewährleisten und neue Impulse für Stadt- und Wirtschaftsentwicklung zu geben, müsse aus Sicht der Stadt Bad Freienwalde und des Landkreises Märkisch-Oderland der Erwerber einige Kriterien in seinem Konzept berücksichtigen, schreibt die BSG in ihrem Exposé. Bewerber seien aufgefordert, mit dem Kaufpreisangebot in der zweiten Stufe ein Nutzungs- und Gestaltungskonzept vorzulegen.

Dazu zählen die Pflege und Entwicklung des kulturellen Erbes, eine angemessene Berücksichtigung des Rathenau-Gedenkens, die Erhaltung des Areals in einem dem Stadtbild angemessenen baulichen Zustand. Ferner müsse der Schlosspark öffentlich zugänglich bleiben, der Park gepflegt und mit neuen Gestaltungselementen weiter entwickelt werden. Der Erwerber solle einen Beitrag zur Entwicklung der Stadt Bad Freienwalde als Kurstadt leisten sowie Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen.

Das Schloss, erbaut 1798/99, und der Park gehören zu den wichtigen bau- und kulturhistorischen Zeugnissen der Stadtgeschichte. „Aufgrund ihrer historischen Prägung durch das preußische Königshaus, den Industriellen und Politiker Walter Rathenau sowie der langjährigen kulturellen Nutzung sind das Schloss und der Park wichtige Identifikations-, Kultur- und Erholungsorte der Stadt Bad Freienwalde und Ziel für Besucher“, heißt es im Exposé.