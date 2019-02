Kranke Kinder: Kita-Leiterin kritisiert Arzt-Empfehlung

Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Die Empfehlung eines Arztes, erkältete Kinder weiter in die Kita zu schicken, stößt bei Cathrin Bendrat auf wenig Verständnis. Die Leiterin der Kita „Leuchtturm“ sieht die Bedürfnisse der Kinder sowie die Ansteckungsgefahr für Erzieherinnen nicht ausreichend berücksichtigt.

„Dieser Vorschlag berücksichtigt weder die Bedürfnisse der Kinder noch die möglichen Folgen für die Erzieherinnen“, sagt Cathrin Bendrat, Leiterin der christlichen Kita „Leuchtturm“ in Oranienburg. Sie kritisiert damit die Empfehlung von Kinder- und Jugendarzt Dr. Ulrich Fegeler, kränkelnde Kinder weiter in die Kita zu schicken, sofern sie nicht „fiebern oder hochansteckende Krankheiten“ haben (wir berichteten).

„Ein Kita-Tag geht mitunter zehn Stunden und ist für ein Kind daher durchaus anstrengend“, so Bendrat. Ein Kind, das erkältet ist oder sich nicht gut fühlt, gehöre daher „nicht in die Kita, sondern nach Hause“. Sie verstehe zwar, dass „es Eltern gibt, die aus beruflichen Gründen nicht zu Hause bleiben“ könnten, um das Kind zu pflegen. „Da wären dann aber eher die Arbeitgeber gefragt“, so Bendrat.

Amtsarzt Christian Schulze pflichtet seinem Kollegen hingegen durchaus bei. „Wegen einer laufenden Nase oder einem leichten Husten muss das Kind nicht immer gleich zu Hause bleiben.“ Allerdings stellt der Mediziner auch klar: „Wenn sich das Kind schlapp fühlt, über Schmerzen und Unwohlsein klagt oder die Körpertemperatur höher ist als normal, dann sollte man natürlich auch darauf reagieren.“

Cathrin Bendrat sieht noch eine weitere Gefahr: „Gerade im Krippenbereich ist die Ansteckungsgefahr für die Erzieherinnen durch den engen Kontakt zu den Kindern groß. Und wenn kranke Kinder in die Kita gebracht werden, fallen irgendwann auch die Erzieherinnen aus, weil sie sich halt anstecken.“