Der Mars ruft

Stefan Klug

(MOZ) Es ist die Zeit der Mäzene. Auch in der Raumfahrt. Ein schweizer Milliardär finanziert eine bemannte Marsmission und fliegt natürlich selbst mit. Doch das Unterfangen steht unter keinem guten Stern. Schon vor dem Start geht ein Crewmitglied verloren und die Psychologin Jeanne kommt etwas unverhofft mit an Bord. Nach der langen Anreise, den roten Planeten fast schon im Blick, die nächste Hiobsbotschaft. Die Amis sind schon da. Auch hier hat ein reicher Geldgeber nachgeholfen und dazu einen Hyperantrieb spendiert, so dass die Konkurrenz die Europäer im All überholen konnte. Genutzt hat es offensichtlich wenig, denn bei der Landung scheint einiges schief gegangen zu zu sein. Trotz der eindringlichen Warnung, in der Umlaufbahn zu bleiben, entscheiden man sich auf der Ulysse 1 zum Abstieg. Hier geht wieder einiges schief und der Captain verschwindet in den Weiten des Alls. Dann klappt zwar alles, doch am Boden treffen die Europäer nicht etwa auf verunglückte Amis, sondern auf einen Russen, der knapp 50 Jahre zuvor bei einer Sojus-Mission im erdnahen Raum gestorben sein sollte.

Die französische Sci-Fi-Serie nimmt die Erkundung des Mars mit viel Enthusiasmus in Angriff. Dabei setzen die Macher weniger auf spektakuläre Effekte, sondern mehr auf den Faktor Mensch und viel Mystery. Das hat zur Folge, dass es am Anfang vielleicht nicht gleich eine Liebe auf den ersten Blick ist. Zumal die extrem kurzen Folgen von nur knapp 20 Minuten kaum erlauben, sich in die Geschichte reinzusehen. Aber auch sonst ist die Inszenierung eher bedächtig gewählt. So entfaltet sich die Wirkung tatsächlich erst mit der Zeit. Erstaunlich dabei, dass man über bestimmte Punkte gerade beim fast schon dramatischen Beginn der Geschichte hinweggeht. Ganz offensichtlich wollten sich die Vordenker nicht mit Kleinigkeiten verzetteln. So bleibt leider ein logischer Flickenteppich. Dafür ist der ganze Rest recht ordentlich gelungen. Das gilt neben der Handlung auch fürs Setting und die Spezialeffekte. Gerade in letzterer Hinsicht muss sich das Werk nicht vor der großen Konkurrenz verstecken.

Genre: Sci-Fi; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 226 Minuten; Verleih: Pandastorm; Regie: Julien Lacombe; Hélène Viviès, Clément Aubert, Mathias Mlekuz; F 2017