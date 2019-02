Bei Zuckerfabrik ist es fünf vor zwölf

Nina Jeglinski

Brottewitz (MOZ) Seit Ende Januar steht fest, dass die Südzucker AG das Zuckerwerk in Brottewitz schließen will, seitdem stemmen sich die Südbrandenburger gegen die Schließung, am Freitag fand eine weitere Demonstration vor dem Werksgelände statt.

Unter dem Motto „Wir machen uns eine Rübe“, hatten die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und Martin Oehmler, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Brottewitz zur Demo aufgerufen. Etwa 350 Menschen versammelten sich Freitagmittag. Neben Angestellten der Zuckerfabrik, waren auch zahlreiche Einwohner der Gemeinde vor Ort. Lautstark und mit dröhnenden Hupen wurden sie von 35 Traktoren und Fahrzeugen von Rübenlaster-Speditionen begleitet. „Wir setzen ein Zeichen für den Erhalt der Fabrik in der Region“, sagte Martin Oehmler.

Bei den Protesten geht es nicht nur um die Jobs der rund 90 festangestellten Mitarbeiter, sondern auch um rund 350 Landwirte, die die Zuckerfabrik mit Zuckerrüben beliefern. „Sollte das Werk dichtgemacht werden, müssten die Landwirte sich einen anderen Abnehmer suchen – das wäre vor allem mir langen Wegen verbunden“, sagt Ingolf Fechner, Gewerkschaftssekretär für Cottbus und Umgebung, obst- und gemüseverarbeitende Industrie, Getränkewirtschaft bei der NGG, dieser Zeitung.

Mit dem Ende würde die letzte Zuckerfabrik in Brandenburg vor dem Aus stehen. 1838 entstand in Kienitz die erste Zuckerfabrik im heutigen Brandenburg. In der Blütezeit gab es allein im Oderbruch mehr als 30 Fabriken. Bis Anfang der 1990er Jahre wurden in der Mark auf mehr als 20 000 Hektar Zuckerrüben angebaut.

Am Standort im Mühlberger Ortsteil Brottewitz wird seit fast 150 Jahren aus Zuckerrüben Zucker gewonnen. Die Schließung würde die Gegend hart treffen, andere Industriearbeitsplätze gibt es in Südbrandenburg nicht, neben den Vollzeit-Mitarbeitern, würden zudem auch bis zu 50 Saisonkräfte ihren Job verlieren.

Auch die Landwirte, die direkt von der Schließung des Werkes betroffen wären, müssten ihre Ware dann entweder an eine Zuckerfabrik in Könnern, Sachsen-Anhalt oder gar nach Anklam in Mecklenburg-Vorpommern liefern. Etliche der Zuckerrübenbauern betreiben auch Milchwirtschaft. Mit dem Wegfall der Rüben würde ein erheblicher Teil des Futters für die Kühe fehlen und müsste von den Bauern zugekauft werden. „Für die strukturarme Region wäre das kein gutes Zeichen“, sagte Hendrik Wendorff, Präsident des Landesbauernverbandes Brandenburg.

Als ein wichtiger Termin wird von der Gewerkschaft der 25. Februar genannt. Dann trifft sich der Aufsichtsrat der Südzucker AG in Mannheim. Die Angestellten der Zuckerfabrik hoffen, dass der Aufsichtsrat dem Vorstand einen so genannten Prüfauftrag erteilt, damit die Schließung erst einmal ausgesetzt wird und nach zwölf Monaten neu entschieden werden kann

Südzucker, der weltweit größte Zuckerproduzent, hält sich indes bedeckt. Dem 25. Februar solle keine solche große Bedeutung beigemessen werden, sagt Dominik Risser, Pressesprecher von Südzucker. Bisher gebe es keine Entscheidung, wie es mit dem Werk in Brandenburg weitergehe. Es bestünde aber Grund zum Handeln. Seitdem die EU den Zuckermarkt komplett dereguliert habe, Länder wie Indien und Pakistan ihre Zuckermärkte jedoch stark subventionieren, sei der europäische Zucker nur noch bedingt konkurrenzfähig.

In der Politik stößt das Verhalten der Mannheimer auf Unverständnis. „Es ist schwer erträglich mitanzusehen, wie die Aktien nach Ankündigung der Werksschließungen in die Höhe steigen, während im Elbe-Elster-Kreis die betroffenen Beschäftigten für den Erhalt des Werks kämpfen,“ sagt die wirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen Landtagfraktion, Heide Schinowsky.